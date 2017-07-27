«Возможно, политологи когда-то назовут это «казусом Саакашвили»

19:22 27 июля 2017 0

В политологии вполне может появиться новый термин - "казус Саакашвили", утверждают специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Фантастической трагикомедией» назвал глава российского правительства Дмитрий Медведев историю с лишением украинского гражданства Михаила Саакашвили. Ранее экс-президент Грузии потерял и гражданство родной страны. Как получилось, что некогда подающий надежду молодой европейский лидер превратился в ходячий анекдот, почему Саакашвили вышел у Запада из доверия и в чем заключается феномен яркого грузинского политика — в материале «URA.RU».

Накануне, 26 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как заявили в миграционной службе республики, решение было принято из-за того, что при подаче анкеты на получение паспорта Саакашвили указал ложные данные, чем нарушил действующее законодательство.

Российскому премьеру история показалась анекдотичной: «Гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей — принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей».

К власти в Грузии Саакашвили пришел в конце 2003 года в ходе «цветной революции» Фото: Википедия

Карьера Саакашвили не заладилась с самого начала, когда он, будучи соратником экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, в итоге предал последнего, вспоминает в беседе с «URA.RU» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: «Он предал Шеварднадзе в ходе „революции роз“, а это никогда не прощается. Уже тогда Саакашвили снискал репутацию „кидалы“, на Кавказе это воспринимается особенно болезненно. Он автоматически потерял сакральный авторитет власти — в итоге править он мог, только опираясь на силу».

К власти в Грузии Саакашвили пришел в конце 2003 года в ходе «цветной революции». Тогда Эдуард Шеварднадзе сложил свои полномочия, и руководство страной перешло к оппозиционерам во главе с 36-летним Михаилом Саакашвили. Выпускник Колумбийского университета в США, стажировавшийся в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге, тогда выглядел максимально ярко на контрасте с пожилым Шеварднадзе.

По мнению Журавлева, широко раскрученная в дальнейшем история о президенте-реформаторе во многом оказалась мифом, профессионально созданным пиарщиками Саакашвили: «Никакую коррупцию в стране он не победил. Он убрал наиболее бросающиеся в глаза язвы общества, только и всего».

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев возражает: «При всей неоднозначности личности Саакашвили и неоднозначности отношения к нему грузин, для своей страны он сделал многое.

Даже его оппоненты признают, что Грузия стала безопасной и свободной от коррупции при Саакашвили. Если бы не неудачная попытка решить юго-осетинскую проблему силой, он и сейчас мог бы быть достаточно популярен».

В разговоре с «URA.RU» Калачев привел данные опроса Американского национального демократического института: «На вопрос „Какие национальные вопросы представляют наибольшую важность для вас и вашей семьи?“ граждане Грузии ответили так: 52% назвали безработицу, 31% — нищету и 30% — вопросы территориальной целостности (речь идет о бывших грузинских автономиях Осетии и Абхазии). С бедностью Саакашвили боролся, подъем экономики до 2008 года был. А вот Южную Осетию и Абхазию не только не вернул, но и создал новые проблемы на пути возможной реинтеграции. Теперь шанс на нее очень невелик».

Политолог Олег Иванов соглашается, что главной причиной популярности Саакашвили были регулярные заявления о том, что он объединит территории, на которые Грузия претендовала. «Частично ему это удалось: фактически неконтролируемые Аджарская Автономная Республика и Кодорское ущелье силовым путем в итоге были подчинены Тбилиси», — напомнил «URA.RU» Иванов.

К числу достижений Саакашвили относят и работу по созданию не только имиджа страны как туристического центра, и реальные шаги, направленные на создание туринфраструктуры.

Испортить карьеру Саакашвили мог его вспыльчивый характер, говорят политологи Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Журавлев утверждает, что своему приходу к власти Саакашвили обязан, прежде всего, США: «Он по стилю своего мышления — западный политик. Поэтому выдавал те реакции, которые там от него ждали. Его вполне хоть сегодня можно сажать в американский Конгресс, поскольку он западник по ценностям. В итоге Мишу заметили, поддержали, вывели в политический топ».

Однако карьера Саакашвили оказалась недолгой. «Он является ярким примером того, как карьеру харизматичного и потенциально сильного политика может загубить увлечение популизмом. Генерируемые им информповоды без реального и конкретного содержания и серьезные стратегические просчеты в управленческой деятельности превратили его в откровенного политического фрика», — сказал «URA.RU» глава консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

Политолог Журавлев полагает, что «переломной вехой для Саакашвили стало знаменитое поедание своего галстука»: «Казалось, он далеко пойдет, но тут Миша начал жевать галстук. Именно тогда вполне серьезно встал вопрос — здоров ли психически Михаил Николаевич, можно ли вообще с ним иметь дело?».

Вопрос об адекватности Саакашвили встал после того, как 16 августа 2008 года телерадиокорпорация BBC показала в эфире кадры, на которых президент Грузии Михаил Саакашвили жует свой галстук — политик явно волновался во время телефонного разговора, который происходил вскоре после военного конфликта с Россией, и забыл о включенных камерах.

Обрушить карьеру Саакашвили мог и вспыльчивый кавказский характер, говорит «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов: «На Украине надо быть мудрым евреем, а не темпераментным горцем, чтобы играть в политику».

Но не только популизм, несносный характер и подозрения в наличии душевного расстройства подвели экс-президента Грузии. «Основная проблема Саакашвили в том, что он переоценивал уровень и значение заокеанских партнеров и недооценивал значение местных элит. Он плохой политик, хотя и неплохой государственный менеджер. Если бы он сумел раздробить политические элиты Грузии, то в том или ином качестве до сих пор бы правил страной», — заявил «URA.RU» исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

По его мнению, на Украине история повторилась, поскольку «Порошенко приглашал Саакашвили в страну с целью троллить руководство России». «В назначении Саакашвили главным было именно само назначение. Но

вместо того, чтобы сидеть ровно, Саакашвили пытался полтора года управлять регионом, что, естественно, крайне коррумпированным местным элитам не понравилось. Результат оказался предсказуемым»,

— заключил собеседник агентства.

К такому финалу привели конфликтность и амбициозность Саакашвили, который по своему грузинскому сценарию перешел в оппозицию к Порошенко и создал на Украине политическое «Движение Новых Сил», отмечает Олег Иванов.

Дальнейшие перспективы Саакашвили представляются туманными, однако отправлять его в политический утиль, скорее всего, еще рано, утверждают эксперты.

«Вдруг где-нибудь на постсоветском пространстве произойдет революция или госпереворот, и Саакашвили приедет к главе нового постреволюционного правительства с предложением своих услуг, и его трудоустроят губернатором или министром. Это только кажется смешным, но ведь так и произошло с ним, когда он прибыл в Киев к Порошенко. Подобные метаморфозы не случились бы без поддержки США, которые по непонятной причине не стали «списывать» свою креатуру, а помогли ему интегрироваться в постмайданную Украину. Это тот случай, когда созданный им пропагандистский образ «успешного реформатора» посчитали необходимым использовать в Вашингтоне для реформирования одного региона Украины, заодно понаблюдав, как это у него получится. Не получилось», — пояснил «URA.RU» политолог, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов. Он указал на то, что существует такой тип политиков, как авантюристы, которые умеют на волне революций подняться и достигнуть высот, при этом самореализоваться они могут не только на родине, но и в другой стране: «Возможно, политологи и назовут это когда-то «казусом Саакашвили».

Дружба Петра Порошенко с Михаилом Саакашвили быстро закончилась Фото: пресс-служба президента Украины

Дмитрий Журавлев не исключил, что Саакашвили еще «возродится из пепла»: «Он появляется там, где все плохо. Все становится еще хуже, и он уходит».

Политолог Олег Иванов полагает, что мы еще услышим об опальном политике: «Саакашвили получал высшее образование в США, и обе „цветные революции“, к которым он имеет отношение, проходили не без участия этой страны. Вполне возможно, Саакашвили продолжит свою политическую карьеру в Соединенных Штатах».

Впрочем, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с «URA.RU» более пессимистичен. «Саакашвили всех достал: Грузию достал, Украину достал, США достал. Вот его так безжалостно и слили. Конечно, он может поехать в Грузию, но там его сразу посадят за решетку. Может быть, такой реформатор востребован в Африке, но Михаил Николаевич не говорит по-африкански».