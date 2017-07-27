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27 июля 2017
15:47  27 июля 2017 0

Россиянам отменят поверку водосчетчиков

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Оборудование по расходу воды будут проверять по-новомуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Поверку водосчетчиков в России могут отменить уже в 2018 году. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.

Для начала эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями проведут в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, после чего опыт могут распространить на всю страну, пишет «Национальная служба новостей».

По слова Абрамова, нововведение поможет исключить случаи обмана граждан с навязыванием им услуг по поверке. В настоящее время инициатива обсуждается с Минстроем и Минпромторгом, передает RT.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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