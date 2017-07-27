Россиянам отменят поверку водосчетчиков

Поверку водосчетчиков в России могут отменить уже в 2018 году. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.
Для начала эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями проведут в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, после чего опыт могут распространить на всю страну, пишет «Национальная служба новостей».
По слова Абрамова, нововведение поможет исключить случаи обмана граждан с навязыванием им услуг по поверке. В настоящее время инициатива обсуждается с Минстроем и Минпромторгом, передает RT.