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Главные новости к вечеру пятницы:
Россия ввела санкции против дипломатов из США. Им запретили пользоваться элитной дачей в Подмосковье, а Америке намекнули на то, что штат сотрудников консульств пора сократить.
На этом ответные санкции против США только начинаются. Эксперты всерьез заговорили о том, что в России запретят «Макдоналдс», «Кока-Колу» и «Бургер Кинг».
«Югру», тем временем, не смогли спасти даже самые влиятельные покровители — у старейшего банка региона отозвали лицензию. Отвечаем на главные вопросы о крахе организации.
О деньгах говорили и в Госдуме. Депутат от «Единой России» заявил, что траты на Сирию важнее, чем зарплаты врачей.
В неловкую ситуацию попали судебные приставы. Сайт ФССП отключили за долги.
А Дмитрий Медведев снова стал героем соцсетей и жертвой фотожаб. И это надо видеть.