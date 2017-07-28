21:00 28 июля 2017 0

В России приостановят деятельность ряда американских компаний Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главные новости к вечеру пятницы:

Россия ввела санкции против дипломатов из США. Им запретили пользоваться элитной дачей в Подмосковье, а Америке намекнули на то, что штат сотрудников консульств пора сократить.

На этом ответные санкции против США только начинаются. Эксперты всерьез заговорили о том, что в России запретят «Макдоналдс», «Кока-Колу» и «Бургер Кинг».

«Югру», тем временем, не смогли спасти даже самые влиятельные покровители — у старейшего банка региона отозвали лицензию. Отвечаем на главные вопросы о крахе организации.

О деньгах говорили и в Госдуме. Депутат от «Единой России» заявил, что траты на Сирию важнее, чем зарплаты врачей.

В неловкую ситуацию попали судебные приставы. Сайт ФССП отключили за долги.

А Дмитрий Медведев снова стал героем соцсетей и жертвой фотожаб. И это надо видеть.