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28 июля 2017
27 июля 2017
10:07  28 июля 2017 0

Сайт судебных приставов отключили за долги. ФОТО

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
Приставы всей страны стали заложниками нерасторопности в центральном аппаратеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судебные пристаы, борющиеся с должниками, сами попали в такую же ситуацию — за неуплату им отключили сайт.

Главный Интернет-ресурс Федеральной службы судебных приставов РФ прекратил работу из-за несогласованной работы системных администраторов. У сайта просто закончился срок регистрации домена и его отключили. Пока неизвестно, забыли ли его оплатить в срок, или денежная оплата по какой-то причине затерялась.

«Мы сами мучаемся без сайта, но надеемся, что его подключат в ближайшее время. По всем вопросам касаемо сайта следует обращаться в центральный аппарат в Москву», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Сайт судебных приставов отключили за неуплату
Фото: скриншот с сайта ФССП РФ http://fssprus.ru/

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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