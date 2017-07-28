Судебные пристаы, борющиеся с должниками, сами попали в такую же ситуацию — за неуплату им отключили сайт.
Главный Интернет-ресурс Федеральной службы судебных приставов РФ прекратил работу из-за несогласованной работы системных администраторов. У сайта просто закончился срок регистрации домена и его отключили. Пока неизвестно, забыли ли его оплатить в срок, или денежная оплата по какой-то причине затерялась.
«Мы сами мучаемся без сайта, но надеемся, что его подключат в ближайшее время. По всем вопросам касаемо сайта следует обращаться в центральный аппарат в Москву», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.