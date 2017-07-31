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Начало новой недели! И вот самое главное к этому часу:
Путин запретил пользоваться обходом блокировок в Сети. Однако на практике реализовать этот указ невозможно. Читайте, почему.
Готовьте деньги. В России отменен бесплатный провоз багажа по невозвратным авиабилетам.
Почему наши дороги ремонтируют «чужаки»? Самая закрытая отрасль выходит из сумрака. Разбираемся вместе.
Прокремлевский фонд назвал две особенности губернаторских выборов-2017. Узнаем, какие.
Красноуральцы испугались желтого облака в небе. Мы согласны, оно и правда шокирует.
СМИ узнали о тайных похоронах вокалиста Linkin Park. Траурная церемония прошла в закрытом режиме.