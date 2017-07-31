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31 июля 2017
09:00  31 июля 2017 0

Путин запретил заходить на запретные сайты, почему дороги ремонтируют «чужаки», готовьтесь платить за багаж. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Выездная пресс-конференция Шувалова по ремонту дорог. Сургут, ремонт дорог, дорожный рабочий
Самая закрытая отрасль выходит из сумракаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Начало новой недели! И вот самое главное к этому часу:

Путин запретил пользоваться обходом блокировок в Сети. Однако на практике реализовать этот указ невозможно. Читайте, почему.

Готовьте деньги. В России отменен бесплатный провоз багажа по невозвратным авиабилетам.

Почему наши дороги ремонтируют «чужаки»? Самая закрытая отрасль выходит из сумрака. Разбираемся вместе.

Прокремлевский фонд назвал две особенности губернаторских выборов-2017. Узнаем, какие.

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СМИ узнали о тайных похоронах вокалиста Linkin Park. Траурная церемония прошла в закрытом режиме.

Полина Миклашевская
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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