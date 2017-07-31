Прокремлевский фонд назвал две особенности губернаторских выборов-2017

02:05 31 июля 2017 0

Врио губернаторов завершили элитные конфликты перед выборами: так, подавая документы на участие в кампании, Евгений Куйвашев заодно помирился с ОНФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оппозиционные силы не проявили интерес к предстоящим в этом году выборам губернаторов, а муниципальный фильтр стал предметом торга уже в самом начале избирательной кампании. К таким выводам пришли авторы доклада прокремлевского Экспертного института социальных исследований (ИЭСИ).

В документе под названием «Выдвижение. Итоги. О конкуренции в ходы выборов глав субъектов осенью 2017 года» проанализирована политическая ситуация в 15 регионах, где 10 сентября состоятся прямые выборы губернаторов (без учета республики Адыгеи, в которой глава избирается депутатами Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея).

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников получил себе в союзники давнего противника местной власти Алексея Чалого Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В выборных регионах губернаторский корпус обновился на 70%: этот фактор во многом определил сценарии избирательных кампаний и уровень конкуренции на местах. Новые фигуры получили шанс на выстраивание отношений с местными элитами, урегулирование действующих конфликтов. В результате некоторые врио губернаторов смогли себе заполучить союзников в лице недавних противников региональной власти. В исследовании приводится пример Севастополя, где Дмитрий Овсянников назначил своего ключевого оппонента, бизнесмена и общественного деятеля Олега Николаева главой Корпорации развития Севастополя. В результате Овсянникова также открыто поддержал и друг Николаева, извечный оппонент губернатора, экс-глава Заксобрания Севастополя Алексей Чалый. Похожая ситуация сложилась и в республике Марий Эл, где лидер местного КПРФ, после многолетнего противостояния с экс-главой Республики Леонидом Маркеловым нашел общий язык с заменившим его Александром Евстифеевым и вопреки рекомендации президиума КПРФ отказался выдвигать против него кандидата.

Впрочем, успешные примеры по выстраиванию отношений с местными элитами показывают не только новички, но и уже опытные губернаторы, идущие на новый срок.

Подбор кандидатов в сенаторы от врио губернаторов — еще один способ для выстраивания коалиционных стратегий, пишут эксперты.

В этом контексте авторы доклада обращают внимание на ситуацию в Свердловской области: «Выдвижение в составе тройки руководителя исполкома ОНФ в Свердловской области Жанны Рябцевой ознаменовало конец конфликта между главой региона и руководством местного ОНФ, разгоревшегося в преддверии выборов в Государственную Думу».

В целом в исследовании отмечается, что

оппозиция не демонстрирует интерес к выборам губернатора: не удалось договориться по единому кандидату, «Справедливая Россия» выдвинула своих кандидатов только в 10 регионах, независимые кандидаты выходили из гонки для сохранения ресурсов в последующих избирательных кампаниях.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сумел завершить конфликт с ОНФ в преддверии выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на низкую активность оппозиции, уровень конкуренции на этих выборах губернаторов не снизился по сравнению с прошлыми, говорится в докладе. «Из 16 регионов, в которых пройдут выборы глав, половина в течение всей электоральной истории не демонстрировали высокий уровень конкуренции. В восьми других субъектах (Республика Бурятия, Республика Ка-релия, Удмуртская Республика, Калининградская, Кировская, Рязанская, Свердловская, Ярославская области) политическая конкуренция фиксировалась на достаточно высоком уровне. В этих регионах и сегодня выдвинуто наибольшее число кандидатов с наиболее сильными позициями», — приводят свои аргументы авторы доклада.

Политолог, представитель ИЭСИ Глеб Кузнецов рассказал «URA.RU», что авторы исследования пытались разобраться с мифом о том что раньше везде была громкая конкуренция: « Нет. Референдумные кампании — это не в 2012 году придумали. У Кресса с Прусаком было политики меньше, чем сейчас в Томске и Новгороде». Он также объяснил причину низкой активности оппозиции на этих выборах: «Губернаторы, назначенные президентом — в большинстве сейчас это новые фигуры. Фактор президентского доверия на этих выборах в результате силен, как никогда. Ну и еще момент — в 2018 году будут выборы президентские. Традиционно они задают повестку на годы вперед, на них анонсируются значимые реформы в том числе и связанные с госуправлением. Я думаю оппозиция занимает ресурсосберегающую позицию в том числе и поэтому. Уверен что на ЕДГ 2018 года активность и агрессивность оппозиции будет выше».

Коммунисты пошли на шантаж требуя помощи от власти в сборе подписей, в противном случае обещали бойкотировать выборы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Значительная часть доклада посвящена анализу муниципального фильтра и его влиянию на конкурентность выборов. Эксперты приводят статистику: в пяти субъектах завершена регистрация кандидатов, из выдвинутого 31 кандидата отказано в регистрации только девяти кандидатам, и лишь в трех случаях — по причине нехватки подписей муниципальных депутатов.

Кузнецов считает, что муниципальный фильтр нуждается в коррекции, потому что он, вопреки обвинениям оппозиции, не ограничивает конкуренции: «На мой взгляд, муниципальный фильтр не выполняет в полной мере свою главную анонсировавшуюся при его разработке задачу — не способствует развитию партийной системы в регионах. Оппозиционные кандидаты во многих регионах считают, что сбор подписей для них — это не задача и их партий, и что для них это должны делать местные органы власти».

В исследовании приводится пример политического шантажа вокруг темы «муниципального фильтра»: в середине июня ЦК КПРФ сообщил, что призовет сторонников бойкотировать голосование в тех регионах, где «Единая Россия» не окажет поддержку с получением подписей муниципальных депутатов. В итоге врио губернаторов Томской, Саратовской, Кировской областей и республики Марий Эл публично согласились оказать поддержку со сбором подписей муниципальных депутатов своим оппонентам.

Авторы исследования также приходят к выводу, что

для ряда кандидатов спекуляции на теме муниципального фильтра дали возможность сохранить лицо, не участвуя в кампании, но развивая повестку и образ оппозиционеров. «Статус „недопущенных“ для них гораздо выгоднее образа „проигравших“», говорят эксперты.

Яркими примерами в этом отношении стали попытки Евгения Ройзмана принять участие в губернаторской кампании в Свердловской области и Вячеслава Мархаева в Бурятии. В докладе приводятся данные ФОМ и ВЦИОМ, по которым на начало июня 2017 года за Евгения Ройзмана как за губернатора готовы были проголосовать порядка 11% опрошенных в Свердловской области, а за Вячеслава Мархаева в Бурятии — 6%. «Кандидаты от оппозиции не столько выстраивают работу с муниципалитетами, сколько ведут торг с действующими главами за подписи, либо работают на развитие политической повестки в преддверии выборов следующего избирательного цикла», — делают выводы авторы исследования. Например, в Екатеринбурге в 2018 году пройдут выборы главы города.

По мнению экспертов, в перспективе у муниципального фильтра может появиться много альтернатив: сбор подписей в поддержку от избирателей, от муниципальных депутатов или руководителей общественных организаций и социально-ориентированных НКО региона, выдвижение без дополнительных подписей от партий, представленных в муниципальных советах, а также внесение избирательного залога и другие.

Следующий доклад ИЭСИ выйдет уже в сентябре перед самыми выборами губернаторов: в нем будет представлено исследование стратегий конкуренции за избирателей.