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31 июля 2017
21:00  31 июля 2017 0

Новая холодная война, скандал с Рогозиным и уход Малахова. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
«Контакт Путина и Трампа не работает»Фото: официальный сайт президента РФ

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Главное к этому часу:

Встреча Путина и Трампа не стала «перезагрузкой» для держав — Россия и США разрывают дипломатические отношения. Эксперты обозначили последствия разрыва и заговорили о новой «холодной войне».

Молдавия и Румыния тем временем готовы «воевать» с Москвой. Эксперты объяснили, чем на самом деле оказался инцидент с самолетом Рогозина и почему пророссийский президент ничего не решает.

В Абхазии вновь неспокойно — бизнесмены из России пострадали из-за бездействия местных властей. Жертвой кланов стал основатель «Города без наркотиков». Пара слов и видео о том, как в Абхазии отнимают бизнес.

На отдыхе в Турции за два дня погибли пять россиян. Ростуризм выступил со спецобращением и дал туристам ценные указания.

Известный телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала». Правда, с переходом в ВГТРК у него уже возникли проблемы.

А в Челябинске объявили войну с шаурмой. В «расстрельном списке» — более 600 киосков. Больше всего градоначальнику не понравились ларьки у храма Александра Невского.

Кирилл Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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