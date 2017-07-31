Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, куда мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Главное к этому часу:
Встреча Путина и Трампа не стала «перезагрузкой» для держав — Россия и США разрывают дипломатические отношения. Эксперты обозначили последствия разрыва и заговорили о новой «холодной войне».
Молдавия и Румыния тем временем готовы «воевать» с Москвой. Эксперты объяснили, чем на самом деле оказался инцидент с самолетом Рогозина и почему пророссийский президент ничего не решает.
В Абхазии вновь неспокойно — бизнесмены из России пострадали из-за бездействия местных властей. Жертвой кланов стал основатель «Города без наркотиков». Пара слов и видео о том, как в Абхазии отнимают бизнес.
На отдыхе в Турции за два дня погибли пять россиян. Ростуризм выступил со спецобращением и дал туристам ценные указания.
Известный телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала». Правда, с переходом в ВГТРК у него уже возникли проблемы.
А в Челябинске объявили войну с шаурмой. В «расстрельном списке» — более 600 киосков. Больше всего градоначальнику не понравились ларьки у храма Александра Невского.