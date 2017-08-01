В Тюмени автомобиль оказался в котловане с водой. Красные «Жигули» в яме в районе улиц Шахтеров и Революции обнаружили горожане, фото с места происшествия быстро распространили в соцсетях. На место уже выезжали сотрудники МЧС.
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, инцидент произошел минувшей ночью. «Возможно, водитель слишком быстро гнал, не увидел знаки, и влетел в котлован. На место выезжали сотрудники ТОСЭР и 32 отряда, они спрыгнули в котлован, проверили автомобиль — там никого не было», — рассказали в пресс-службе.
Оказалось, что котлован был выкопан в рамках ремонтных работ «Тюмень Водоканал». Движение по проезжей части на том участке было ограничено, сообщили в пресс-службе компании.«Все необходимые дорожные знаки и ограждения были установлены согласно требованиям законодательства. Схема расстановки дорожных знаков была согласована с ГИБДД. Водитель автомобиля проигнорировал установленные знаки и ограждения, и сбив их, попал в котлован. На фото чётко видно, что сбитые блоки лежат в котловане», — пояснил руководитель пресс-службы компании Иван Камельских.
Тюменцы в соцсетях гадают, «как машина туда попала», и шутят, что водитель автомобиля «ехал-ехал, и резко захотел купаться». «Эту машину угнали у деда одного, видимо, малолетки», — написал в местном паблике «ВКонтакте» Алексей Лазаренко.
Ранее тюменские рыбаки обнаружили затонувшие «Жигули» в реке Туре в деревне Якуши. Полицейские выяснили, что автомобиль неделей ранее угнали у жительницы Тюмени.