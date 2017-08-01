{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
27 июля 2017
Главные новости Тюменской области
14:44  01 августа 2017 0

«Как она туда попала?» Тюменцы нашли «Жигули» в котловане водоканала

Горожане гадают, как машина оказалась в глубоком котловане с водойФото: паблик «Типичная Тюмень» в соцсети ВКонтакте

В Тюмени автомобиль оказался в котловане с водой. Красные «Жигули» в яме в районе улиц Шахтеров и Революции обнаружили горожане, фото с места происшествия быстро распространили в соцсетях. На место уже выезжали сотрудники МЧС.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, инцидент произошел минувшей ночью. «Возможно, водитель слишком быстро гнал, не увидел знаки, и влетел в котлован. На место выезжали сотрудники ТОСЭР и 32 отряда, они спрыгнули в котлован, проверили автомобиль — там никого не было», — рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что котлован был выкопан в рамках ремонтных работ «Тюмень Водоканал». Движение по проезжей части на том участке было ограничено, сообщили в пресс-службе компании.«Все необходимые дорожные знаки и ограждения были установлены согласно требованиям законодательства. Схема расстановки дорожных знаков была согласована с ГИБДД. Водитель автомобиля проигнорировал установленные знаки и ограждения, и сбив их, попал в котлован. На фото чётко видно, что сбитые блоки лежат в котловане», — пояснил руководитель пресс-службы компании Иван Камельских.

На месте работ выставлены необходимые знаки
Фото: группа «32 ОФПС по Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменцы в соцсетях гадают, «как машина туда попала», и шутят, что водитель автомобиля «ехал-ехал, и резко захотел купаться». «Эту машину угнали у деда одного, видимо, малолетки», — написал в местном паблике «ВКонтакте» Алексей Лазаренко.

Ранее тюменские рыбаки обнаружили затонувшие «Жигули» в реке Туре в деревне Якуши. Полицейские выяснили, что автомобиль неделей ранее угнали у жительницы Тюмени.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров