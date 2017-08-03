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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
04:46  03 августа 2017 0

Опубликовано видео ликвидации «банды ГТА» в Мособлсуде

Инкасаторы Курган, тир, инкасаторы, мишени, учебные стрельбы
В ходе перестрелки силовики ликвидировали троих преступниковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В сети появилась видеозапись перестрелки, завязавшейся в Мособлсуде между силовиками и членами «банды ГТА». Ролик опубликован на сайте телеканала «Рен-ТВ».

На кадрах видно, как преступники выйдя из лифта, сталкиваются с бойцами Росгвардии и полицейскими, после чего в зале заседаний начинается перестрелка. В ходе перестрелки силовикам удалось ликвидировать троих преступников. Двое других участников банды были госпитализированы в критическом состоянии, один из них скончался в больнице.

Инцидент произошел во вторник, 1 августа. В момент сопровождения членов банды в зал суда, один из злоумышленников напал в лифте на конвоиров и завладел их оружием. Напомним, что «банда ГТА» совершила серию убийств на трассах Подмосковья в период с 2012 по 2014 год. По версии следствия, на счету подозреваемых 17 жертв.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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