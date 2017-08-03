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03 августа 2017
02 августа 2017
09:00  03 августа 2017 0

Начало торговой войны с США, почему уходит Малахов, рубль ускорил падение. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Глава правительства РФ уверен, что Дональд Трамп хотел избежать новых антироссийских санкцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 3 августа. И вот главное к этому часу:

Дмитрий Медведев заявил о начале полноценной торговой войны с США. Мы знаем, что послужило толчком.

Рубль ускорил падение. Названы причины.

В Кургане после публикации «URA.RU» завели дело на врачей, залечивших ребенка до поражения мозга.

Стали известны причины ухода Малахова с «Первого канала». Без политики не обошлось.

Молодежная политика стоит свердловскому бюджету десятки миллионов рублей. Но вот какую пользу приносит — никто не может сказать.

Избивший корреспондента НТВ хулиган хочет на свободу и предлагает «добазариться». У него своя версия произошедшего.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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