Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, куда мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Сегодня 3 августа. И вот главное к этому часу:
Дмитрий Медведев заявил о начале полноценной торговой войны с США. Мы знаем, что послужило толчком.
Рубль ускорил падение. Названы причины.
В Кургане после публикации «URA.RU» завели дело на врачей, залечивших ребенка до поражения мозга.
Стали известны причины ухода Малахова с «Первого канала». Без политики не обошлось.
Молодежная политика стоит свердловскому бюджету десятки миллионов рублей. Но вот какую пользу приносит — никто не может сказать.
Избивший корреспондента НТВ хулиган хочет на свободу и предлагает «добазариться». У него своя версия произошедшего.