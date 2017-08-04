В городском саду Кургана приступили к частичному разбору кафе «Ялта». Территорию заведения огородили красной лентой и начали снимать кровельное покрытие, передает корреспондент «URA.RU».
Супруги Александр и Анна Музыченко, которые по договору безвозмездной аренды здания развивали «Ялту» в формате семейного кафе, в шоке от случившегося. «Нам позвонили за полчаса до начала демонтажа и сказали: „Приезжайте и выносите оборудование“. Мы приехали уже к такому состоянию, заходить внутрь не решаемся, чтобы не получить травму: все падает», — заявили они.
Музыченко не понимают, «кому и чем помешало их заведение». «Мы сотрудничали с благотворительными организациями, устраивали праздники для детей. Каждую среду и воскресенье проводили дискотеки для людей преклонного возраста. Мы знаем, что было решение суда, но был и запрос об отсрочке. Этот запрос проигнорировали», — отметили супруги.
В пресс-службе УФССП по Курганской области «URA.RU» пояснили, что исполняется решение суда об освобождении прилегающего к кафе земельного участка, которое собственник здания Александр Мусиенко занял незаконно. Иск к владельцу кафе выиграл арендатор горсада «Курганпарк». Разбор части кафе идет под контролем приставов.
Работы привлекли внимание прохожих и отдыхающих. Горожане возмущаются, что рядом на входе в горсад стоят пивная палатка и неработающий фонтан, а капитальное здание решили снести. Люди недовольны и тем, что все это происходит перед Днем города и руины кафе не украсят праздник.
Напомним, что администрация Кургана требует от предпринимателя Александра Мусиенко снести павильон-кафе «Ялта» в городском саду, так как истек договор аренды участка. «Мусиенко собирался устроить ряд одиночных пикетов, но отказался от этой затеи после звонка от некоего сотрудника полиции Чеснокова, который предупредил, что арестует предпринимателя на 10 суток», — рассказал «URA.RU» председатель правления организации «Центр общественного контроля» Иван Камшилов. По данному факту проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.