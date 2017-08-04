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Главные новости Ямала
19:28  04 августа 2017 0

Ямальский остров отравлен нефтью. Экологи бьют тревогу

Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
Нефть лишила остров питьевой водыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

80% всех проб поверхностных вод, которые ученые собрали во время экспедиции на остров Вилькицкого в Карском море на Ямале, оказалось загрязнено нефтепродуктами.

К такому выводу пришли исследователи после проведения аэрофотографирования, позволившего найти нарушенные и загрязненные участки земли острова, а также визуального осмотра и инвентаризации этих участков. Всего было собрано более сотни проб почвы, воды и донных отложений, пишет ТАСС.

Наиболее загрязнена северная часть острова, подверженная антропогенному воздействию. Здесь найдены свалки, разливы нефти, засоренные водоемы и почва. В ближайшее время специалисты составят экологический паспорт и проектные решения по спасению острова на Ямале.

Отметим, что остров Вилькицкого расположен между Обской губой и Енисейским заливом. Здесь обнаружено около тысячи тонн металлолома в виде брошенной техники, зданий и сооружений, непригодных для жизни.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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