80% всех проб поверхностных вод, которые ученые собрали во время экспедиции на остров Вилькицкого в Карском море на Ямале, оказалось загрязнено нефтепродуктами.
К такому выводу пришли исследователи после проведения аэрофотографирования, позволившего найти нарушенные и загрязненные участки земли острова, а также визуального осмотра и инвентаризации этих участков. Всего было собрано более сотни проб почвы, воды и донных отложений, пишет ТАСС.
Наиболее загрязнена северная часть острова, подверженная антропогенному воздействию. Здесь найдены свалки, разливы нефти, засоренные водоемы и почва. В ближайшее время специалисты составят экологический паспорт и проектные решения по спасению острова на Ямале.
Отметим, что остров Вилькицкого расположен между Обской губой и Енисейским заливом. Здесь обнаружено около тысячи тонн металлолома в виде брошенной техники, зданий и сооружений, непригодных для жизни.