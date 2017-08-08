В Тюмени на продажу выставлен роскошный особняк с самым большим на август 2017 года земельным участком в 2,5 гектара. За возможность полюбоваться видом на сосновый бор, нежась в ванне в здании, стилизованном под замок, нужно выложить 100 миллионов рублей.
Роскошная усадьба с домом площадью 800 квадратных метров, гостевым домом 90 квадратных метров и двумя капитальными гаражами расположена в коттеджном поселке Кулига в окрестностях Тюмени. В здании двухсотметровый каминный зал, три спальни, несколько санузлов. Судя по фото, размещенным на сайте N1, принимая ванну, владелец стилизованного под замок здания может наслаждаться видом соснового бора через огромное «французское» окно.
Участок в 250 соток расположен в сосновом бору. Это самая крупная из усадеб, выставленных на продажу, сообщили в пресс-службе портала N1, она оценена в 100 миллионов рублей. Такой же по площади участок земли в Нижнетавдинском районе, но без построек, можно купить гораздо дешевле — за 1,8 миллиона рублей. Стоит отметить, что стомиллионный особняк продается с 24 мая 2017 года и уже успел подешеветь на 20 миллионов рублей.
При этом средний участок с коттеджем, который продается в Тюмени, имеет площадь от восьми до одиннадцати соток, в Тюменской области — в среднем 15 соток. Отдать за такую недвижимость придется от четырех до семи миллионов рублей.