Супруга Аршавина прокомментировала слухи о расставании с мужем

11:12 13 октября 2017 0

Жена Аршавина пока не собирается разводиться Фото: instagram

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина отреагировала на многочисленные просьбы фанатов рассказать, действительно ли они расстаются с мужем. Женщина ответила немногословно.

«Ну напиши, что это неправда», — писали поклонники в комментариях к фотографии Казьминой, сообщает «Пятый канал». «Неправда», — ответила Казьмина.

Прежде супруга знаменитого футболиста призналась в том, что «ушла от Андрея, так как он спутался с питерской моделью». «Я все закончила. Мы больше не вместе», — написала она.

Ранее Казьмина показала общественности дом, в котором она воспитывает детей, пока муж находится на поле, передает «Утро.ру». «Очень уютно», — написали подписчики Алисы в соцсети.

Аршавин и Казьмина поженились год назад.