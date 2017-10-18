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18 октября 2017
17 октября 2017
16 октября 2017
11:30  18 октября 2017 0

Завод зятя Михалкова заплатит работнице за травмы и обезображенное лицо

Курганский машиностроительный завод. Курган, кмз, курганский машиностроительный завод, бмп памятник
Суд оценил страдания горевшей в БМП женщины в 400 тысяч рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Работница Курганского машиностроительного завода, едва не сгоревшая заживо на рабочем месте, получит компенсацию морального вреда за ожоги и травмы. Пострадавшая требовала 1 млн рублей, но суд постановил взыскать с работодателя 400 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В январе 2017 года женщина-маляр обрабатывала растворителем корпус БМП изнутри, при этом для освещения она использовала лампу мощностью 220 вольт без всякой защиты. В результате неосторожного движения лампа разбилась, растворитель вспыхнул. Охваченную огнем женщину едва успели вытащить из корпуса и потушить. Она получила сильные ожоги лица, шеи, предплечий, правой кисти, потеряла фаланги трех пальцев правой руки. После длительного лечения ей дали инвалидность третьей группы. Как ранее сообщало «URA.RU», женщина с двумя детьми после инцидента выживает на больничное пособие в 6,5 тысяч рублей. Ей также требуются операции для восстановления подвижности пострадавшей руки.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, а также недостатки в обучении работников. Завод пытался обжаловать размер компенсации для пострадавшей, но областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

В начале 2016 года завод возглавил зять режиссера Никиты Михалкова, вице-президент «Концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков. Сейчас идет передача предприятия госкорпорации «Ростех».

Анна Бояркина
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