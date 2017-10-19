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19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
11:33  19 октября 2017 0

В Зауралье падает объем ввода нового жилья

Стройкомплексы СМУ КПД Курган, сму кпд, стройкомплекс апельсин
В Зауралье за девять месяцев ввели в эксплуатацию почти три тысячи квартирФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области за девять месяцев 2017 года было построено и введено в эксплуатацию 2912 квартир, общей площадью 173,2 тыс. кв. метров. Это порядка 94% к уровню 2016 года, подсчитали в Свердловскстате.

В первом полугодии ввод нового жилья в регионе значительно отставал от уровня прошлого года, но в третьем квартале года вырос почти на 20%. Это связано с завершением программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Из общего объема построенного жилья 40,6% — дома индивидуальных застройщиков, которые ввели в эксплуатацию 585 домов. В городе Кургане введено 169 зданий. Немного отстал Кетовский район — 129 дома. В других муниципалитетах объемы строительства гораздо скромнее: в Шумихинском районе — 34, в Шадринском — 31, в Юргамышском — 27, в городе Шадринске — 26, в Куртамышском районе — 22 дома.

график: Управление федеральной службы государственной статистики по Курганской и Свердловской областям

Анна Бояркина
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