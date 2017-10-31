Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин посетит Ноябрьск в среду, 1 ноября. Об этом сообщила «URA.RU» пресс-секретарь главы автономии Наталья Хлопунова.
Основные мероприятия пройдут на базе окружного учреждения «Региональный центр патриотического воспитания». Дмитрий Кобылкин откроет новый сезон «ЮнАрктики». Онлайн-игра для подростков Ямала стартует второй раз, доказав свою пользу в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Кроме интеллектуальных игр и конкурсов, юнармейцы принимают участие в зимнем фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». В мае 2018 года будет определена лучшая класс-команда проекта. Призом для победителей станет культурно-образовательная поездка по «Золотому кольцу» России.
Как продолжает Наталья Хлопунова, там же, в окружном центре, пройдет координационный совет по патриотическому воспитанию. Участие в нем примут общественники, представители власти, активисты молодежного крыла. Будут представлены несколько проектов окружных поисковых отрядов. Военком округа расскажет о начавшемся военном призыве на Ямале.
В планах губернатора также значится посещение нескольких реконструированных городских объектов, на которые округ выделял средства. В их числе — отреставрированная площадь железнодорожного вокзала «Ноябрьск-2», расположенная в центре города. «Обязательным элементом посещения города станет рабочее совещание с главой администрации (Алексеем Романовым — прим. ред.)», — подчеркнула Наталья Хлопунова.
По информации «URA.RU», губернатора Ямала будет сопровождать его заместитель по вопросам социальной политики Татьяна Бучкова.