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01 ноября 2017
31 октября 2017
11:42  01 ноября 2017 0

Названы регионы России, лидирующие по активности вербовщиков ИГИЛ

Суд над ИГИЛ. Екатеринбург
Бдительные россияне сообщают о вербовщиках (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

На горячую линию по противодействию вербовщикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) поступило уже 180 обращений. Наиболее активны в этом отношении Москва и Подмосковье.

Горячая линия, организованная Общественной палатой, начала работу 1 августа 2015 года, напоминает RT. За это время сообщанияо действиях вербовщиков поступили из 42 российских регионов. Лидерами по числу звонков стали Москва (42 обращения) и Московская область (18). Жалобы на вербовщиков также поступали из Санкт-Петербурга (11), Крыма (9), Саратовской области (7) и Иркутской области (6).

Позвонив на номер горячей линии, гражданин может заявить о пропаже людей, попытках вербовки террористами или пропаганде экстремизма.

В Общественной палате отметили, что влиянию вербовщиков часто поддается молодежь. По данным общественников, средний возраст жертв вербовки равен 23 годам.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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