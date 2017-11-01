Названы регионы России, лидирующие по активности вербовщиков ИГИЛ

11:42 01 ноября 2017 0

Бдительные россияне сообщают о вербовщиках (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На горячую линию по противодействию вербовщикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) поступило уже 180 обращений. Наиболее активны в этом отношении Москва и Подмосковье.

Горячая линия, организованная Общественной палатой, начала работу 1 августа 2015 года, напоминает RT. За это время сообщанияо действиях вербовщиков поступили из 42 российских регионов. Лидерами по числу звонков стали Москва (42 обращения) и Московская область (18). Жалобы на вербовщиков также поступали из Санкт-Петербурга (11), Крыма (9), Саратовской области (7) и Иркутской области (6).

Позвонив на номер горячей линии, гражданин может заявить о пропаже людей, попытках вербовки террористами или пропаганде экстремизма.

В Общественной палате отметили, что влиянию вербовщиков часто поддается молодежь. По данным общественников, средний возраст жертв вербовки равен 23 годам.