15 сентября 2025

Исламские страны потребуют отстранить Израиль от работы в ООН

Арабский мир выступил за исключение Израиля из ООН
Арабский мир выступил за исключение Израиля из ООН

Арабские и исламские страны призвали скоординировать усилия для приостановки членства Израиля в Организации Объединенных Наций. Соответствующее решение было принято в ходе экстренного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Катаре. Об этом говорится в итоговой декларации, утвержденной по результатам встречи.

«Страны Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств приняли решение о координации усилий, направленных на замораживание членства Израиля в ООН. Это решение одобрено всеми участниками саммита», — сказано в итоговой декларации. 

Экстренный саммит лидеров арабских и исламских стран прошел в Дохе в качестве реакции на удары Израиля по Катару. Помимо призыва к приостановке членства Израиля в ООН, участники встречи осудили любые попытки переселения палестинского народа с оккупированных территорий. Они также призвали международное сообщество и Совбез ООН установить четкие временные рамки для прекращения израильской оккупации.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани на внеочередном арабо-исламском саммите предложил создать всеобщий исламский альянс для коллективного реагирования на угрозы безопасности и экономики. Эта инициатива была озвучена на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударов Израиля по Катару, что усилило обеспокоенность стран-членов ОИС и стало одной из причин проведения экстренного саммита в Дохе.

