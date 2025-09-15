В России запретят говорить о пользе энергетиков и рекламировать их детям

С 1 марта 2026 года в России запретят показывать рекламу энергетических напитков детям, а также запретят упоминать в составе энергетиков витамины и БАДы. Поправки к закону о рекламе, которые изначально планировалось ввести с 1 сентября 2025 года, перенесли на полгода.
«Рамки принятия законопроекта, регулирующего рекламу тонизирующих энергетических напитков, были сдвинуты с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года, рассказал источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, по его информации, среди новых изменений указано, что реклама подобной продукции не должна обращаться к несовершеннолетним. Также производителям запретят публиковать информацию о наличии в энергетиках БАДов и витаминов», — сообщил «Коммерсант».
Причиной переноса сроков стало то, что авторы законопроекта не успели подготовить все необходимые изменения ко второму чтению. Согласно документу, с момента вступления поправок в силу реклама энергетиков должна будет содержать предупреждение о вреде чрезмерного употребления напитков: в радиопрограммах оно должно звучать не менее трех секунд, в телепередачах и кино — не менее пяти секунд, а на изображениях занимать минимум семь процентов площади кадра. Ранее предлагалось полностью запретить использование в рекламе образов людей и животных, включая мультипликационные, однако эта мера была исключена из финальной версии поправок.
Ранее в России уже рассматривались меры по ограничению доступа несовершеннолетних к потенциально вредной продукции: так, до конца 2025 года может быть полностью запрещена продажа вейпов, соответствующий законопроект поддержал президент Владимир Путин. В Госдуме неоднократно обсуждались ужесточения в отношении электронных сигарет, а также меры по борьбе с их нелегальной продажей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.