15 сентября 2025

Трамп раскритиковал европейские санкции против России как «недостаточно жесткие»

Трамп также упрекнул европейских союзников в покупке российской нефти
Трамп также упрекнул европейских союзников в покупке российской нефти

Страны Европы недостаточно строго подходят к введению санкций против России. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Санкции, которые они вводят (против России) не являются достаточно жесткими», — заявил Трамп журналистам, комментируя предстоящий визит в Великобританию. В частности, президент США выразил недовольство тем, что европейские партнеры продолжают приобретать нефть из России.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские страны за продолжение закупок российской нефти, несмотря на введенные ограничения. Он подчеркивал, что зависимость от российских энергоресурсов ослабляет позиции Запада и призывал союзников по НАТО ужесточить санкции, однако эти предложения встречали сопротивление со стороны ряда государств, таких как Турция, Венгрия и Словакия.

