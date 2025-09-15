15 сентября 2025

Турецкий регулятор удалил фрагменты сериала «Клюквенный шербет» после жалоб зрителей

В Турции удалили фрагмент сериала и арестовали сценаристку
В Турции удалили часть сериала «Клюквенный шербет» из-за «аморальной» любовной линии
В Турции удалили часть сериала «Клюквенный шербет» из-за «аморальной» любовной линии

Фрагмент нового сезона сериала «Клюквенный шербет» удалили с онлайн-платформ после жалоб зрителей на сюжетную линию, вызвавшую общественный резонанс. Такое решение принял Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTUK). Также в Стамбуле была задержана сценаристка проекта Мерве Гентем.

«Верховный совет, особенно в „Год семьи“, не будет оставаться равнодушным к любому контенту, который может нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям. Он будет решительно принимать необходимые меры», — объяснил решение глава совета Эбубекир Шахин.

Причиной для разбирательства стало недовольство части публики новой любовной линией между ключевыми персонажами, которую зрители сочли «аморальной». В RTUK пояснили, что проверка в отношении сериала началась после кампании в соцсетях, где пользователи потребовали прекратить показ проекта. В результате спорный фрагмент был оперативно удален со всех площадок.

По данным адвоката Гирая Кемера, задержание Мерве Гентем связано не только с текущим сериалом, но и с высказываниями героини другой работы сценаристки четырехлетней давности. В одном из эпизодов озвучивалась позиция персонажа о занятии сексом за деньги.

Третий сезон сериала «Клюквенный щербет» вышел 30 мая 2025 года. Он рассказывает историю двух непохожих друг на друга семей, которые сталкиваются друг с другом из-за брака своих детей.

