Турецкий регулятор удалил фрагменты сериала «Клюквенный шербет» после жалоб зрителей

Фрагмент нового сезона сериала «Клюквенный шербет» удалили с онлайн-платформ после жалоб зрителей на сюжетную линию, вызвавшую общественный резонанс. Такое решение принял Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTUK). Также в Стамбуле была задержана сценаристка проекта Мерве Гентем.
«Верховный совет, особенно в „Год семьи“, не будет оставаться равнодушным к любому контенту, который может нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям. Он будет решительно принимать необходимые меры», — объяснил решение глава совета Эбубекир Шахин.
Причиной для разбирательства стало недовольство части публики новой любовной линией между ключевыми персонажами, которую зрители сочли «аморальной». В RTUK пояснили, что проверка в отношении сериала началась после кампании в соцсетях, где пользователи потребовали прекратить показ проекта. В результате спорный фрагмент был оперативно удален со всех площадок.
По данным адвоката Гирая Кемера, задержание Мерве Гентем связано не только с текущим сериалом, но и с высказываниями героини другой работы сценаристки четырехлетней давности. В одном из эпизодов озвучивалась позиция персонажа о занятии сексом за деньги.
Третий сезон сериала «Клюквенный щербет» вышел 30 мая 2025 года. Он рассказывает историю двух непохожих друг на друга семей, которые сталкиваются друг с другом из-за брака своих детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.