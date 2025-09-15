В Воронеже возбудили дело после ДТП с участием сына замглавы ФНС области

В Воронеже возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, предполагаемым виновником которого является сын заместителя главы УФНС по региону. Мужчину, по вине которого погибла 22-летняя девушка, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщают СМИ.
«Сына замглавы ФНС Воронежской области, устроившего смертельное ДТП в Воронеже, объявили в федеральный розыск. На него завели уголовное дело по статье 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — сообщает Baza в telegram-канале.
Авария произошла вечером 3 сентября. 31-летний Антон Гусев врезался в стоявший на дороге полуприцеп. В результате ДТП его 22-летняя пассажирка Валерия Султанова скончалась на месте, а сам водитель был госпитализирован. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее родственники погибшей девушки выражали опасения, что мужчина может избежать наказания из-за должности его матери, которая работает в региональном управлении ФНС. Мужчину объявили в федеральный розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.