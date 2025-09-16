Суд арестовал бизнесмена по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы

Суд арестовал Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы
Суд арестовал Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы Фото:

Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Он заключен под стражу.

«Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы», — сообщил на источник, знакомый с ходом расследования. Информацию передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Амирханян был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Однако следственным органам не потребовалось проводить отдельное задержание подозреваемого, поскольку еще в начале мая 2025 года он был заключен под стражу в следственном изоляторе №8 Московской области по обвинению в даче взятки.

