В московском музее «Собрание» произошло задымление

В центре Москвы произошло задымление в музее современного искусства «Собрание» на улице Солянка. Об этом 15 сентября сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По предварительным данным, инцидент зафиксирован в серверной комнате здания. В момент происшествия посетителей в галерее не было, в помещении находился только обслуживающий персонал.
«Предварительно, задымление произошло в серверной комнате в здании музея на улице Солянка. В момент инцидента посетителей в галерее не было, только персонал», — сообщил источник РЕН ТВ.
Причиной задымления могло стать короткое замыкание в техническом помещении музея. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
