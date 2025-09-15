15 сентября 2025

В московском музее «Собрание» произошло задымление

Задымление началось в серверной комнате в здании музея
Задымление началось в серверной комнате в здании музея Фото:

В центре Москвы произошло задымление в музее современного искусства «Собрание» на улице Солянка. Об этом 15 сентября сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По предварительным данным, инцидент зафиксирован в серверной комнате здания. В момент происшествия посетителей в галерее не было, в помещении находился только обслуживающий персонал.

«Предварительно, задымление произошло в серверной комнате в здании музея на улице Солянка. В момент инцидента посетителей в галерее не было, только персонал», — сообщил источник РЕН ТВ.

Причиной задымления могло стать короткое замыкание в техническом помещении музея. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

