15 сентября 2025

На Курскую область напали десятки дронов за один час

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атаку беспилотников отразила система противовоздушной обороны
Атаку беспилотников отразила система противовоздушной обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью в воскресенье, 15 сентября, с 22:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атаку удалось полностью отразить, жертв и разрушений не зафиксировано.

«С 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. БПЛА были самолетного типа.

Ранее российские власти не раз сообщали о попытках атак со стороны Украины с использованием беспилотников на приграничные регионы. Информации о последствиях и возможных повреждениях не поступало.

Утром 14 сентября российская ПВО уничтожила 18 украинских БПЛА самолетного типа над Курской, Рязанской и Нижегородской областями. Ранее ночью на 14 сентября было сбито 80 летательных аппаратов, в том числе 12 над Смоленской областью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью в воскресенье, 15 сентября, с 22:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атаку удалось полностью отразить, жертв и разрушений не зафиксировано. «С 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. БПЛА были самолетного типа. Ранее российские власти не раз сообщали о попытках атак со стороны Украины с использованием беспилотников на приграничные регионы. Информации о последствиях и возможных повреждениях не поступало. Утром 14 сентября российская ПВО уничтожила 18 украинских БПЛА самолетного типа над Курской, Рязанской и Нижегородской областями. Ранее ночью на 14 сентября было сбито 80 летательных аппаратов, в том числе 12 над Смоленской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...