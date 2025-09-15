На Курскую область напали десятки дронов за один час

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью в воскресенье, 15 сентября, с 22:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атаку удалось полностью отразить, жертв и разрушений не зафиксировано.
«С 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. БПЛА были самолетного типа.
Ранее российские власти не раз сообщали о попытках атак со стороны Украины с использованием беспилотников на приграничные регионы. Информации о последствиях и возможных повреждениях не поступало.
Утром 14 сентября российская ПВО уничтожила 18 украинских БПЛА самолетного типа над Курской, Рязанской и Нижегородской областями. Ранее ночью на 14 сентября было сбито 80 летательных аппаратов, в том числе 12 над Смоленской областью.
