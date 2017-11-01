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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
17:40  01 ноября 2017 0

Бюджет Ямала впервые за пять лет станет бездефицитным

Всероссийская акция На работу на велосипеде в Правительстве ЯНАО. Салехард, правительство янао, ямал
Правительство Ямала закончило подсчет бюджета на 2018 годФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство Ямала закончило расчет бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Согласно проекту, окружной бюджет впервые за пять лет будет бездефицитным. Доходная часть при этом превысит 146 млрд рублей. Столько же предполагается и расходов.

Документ в среду, 1 ноября, был отправлен в региональное Законодательное собрание на рассмотрение. Согласовать бюджет ямальские депутаты должны на очередном заседании 16 ноября.

В пресс-службе правительства Ямала отмечают, что на очередной финансовый год и на плановый период подходы у Ямала остались неизменными — безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств, индексация финансового обеспечения мер соцподдержки, работа над дальнейшим повышением доходов работников бюджетной сферы, включая безусловное выполнение «майских» указов президента РФ.

Как уже ранее сообщало «URA.RU», покрыть расходную часть и избавиться от дефицита властям помог рост поступлений налогов на имущество организаций. Это связано с реализацией на территории крупных инвестпроектов, в частности, с началом разработки Новопортовского и Восточно-Мессояхинского месторождений, а также скорым запуском завода «Ямал-СПГ».

Напомним, на 2017 год бюджет был принят таким: доходы — более 121,6 млрд рублей, расходы — более 133,7 млрд рублей.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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