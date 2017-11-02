13:12 02 ноября 2017 0

Штраф составит 1 750 000 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Два судебных пристава из Нового Уренгоя обвиняются в вымогательстве взятки, совершенном группой лиц. Следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу собрал достаточные доказательства, после чего был вынесен приговор. Женщины должны будут заплатить 70-кратный взятке штраф, что составляет 1 750 000 рублей.

Как установило следствие и суд, дело обстоит следующим образом. В 2016 году в Новом Уренгое было возбуждено производство в отношении коммерческой организации, которая должна была банку денег. Судебный пристав, который занимался этим делом, подготовил в адрес руководителя этой организации требование о предоставлении документов. Пристав осознавал, что если руководитель не исполнит это требование, будет составлен протокол об административном правонарушении, поэтому намеренно не отослал запрос.

После чего женщина-пристав предложила своей коллеге принять участие в совершаемом ею преступлении, и та согласилась. Женщины обратились к своей жертве и предложили ей передать им через третье лицо взятку в размере 25 тысяч за то, чтобы они не составляли протокол об административном правонарушении. Руководитель коммерческой организации в разговоре с вымогательницами был вынуждена согласиться, но тут же обратился в правоохранительные органы. Далее передача взятки проходила под контролем сотрудников полиции, сообщается в СК.

Суд приговорил экс-сотрудниц ведомства к наказанию в виде штрафа в 70-кратном размере суммы взятки. Также их лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года. Кроме того, с них солидарно взысканы в доход государства денежные средства в размере, эквивалентном сумме взятки — 25 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Москве был арестован сотрудник ФСБ. Он обвиняется в соучастии в получении взятки в особо крупном размере — десяти миллионов.