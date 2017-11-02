В тюменской школе решили сделать ремонт в осенние каникулы силами родителей учеников. Люди обратились к депутату Тюменской областной думы с просьбой разобраться в ситуации. Сейчас вопрос изучают региональные чиновники.
Речь идет о Ярковской средней школе, где родители в дни осенних каникул красят стены в отделении начальных классов учебного заведения. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» депутат Облдумы от ЛДПР Артем Зайцев, письмо поступило ему в среду, 1 ноября.
«Неделю назад директор указала, что в обязательном порядке родители из каждого класса должны покрасить стены в начальной школе, пока идут каникулы, — говорится в письме (имеется в распоряжении редакции). — Ей не понравился цвет, которым выкрашены стены, и она хочет, чтобы стены были не розовые, а зеленые». В среду родители явились в школу, и выяснилось, что «на один класс приходилось примерно по 10 погонных метров стены. В результате всю школу красили родители по несколько часов, хотя каждый имеет свое место работы».
Артем Зайцев заверил, что намерен разобраться в ситуации, и уже направил запрос в региональный департамент образования. «Если эти факты имеют место быть, то директор школы просто подставляет департамент образования. В последние годы сам департамент заявляет, что родители не должны заниматься финансированием получения знаний в школах.
Понятно, что есть субботники в школе, трудотерапия направлена и на учеников, и на родителей — но когда массово всех загоняют на покраску коридоров в школе, тем более прошло всего два месяца с начала учебного года, возникает вопрос, а летом-то что там делали, в этой школе? Школа уже должна быть готова, какие могут быть покрасочные работы?
Но в первую очередь надо проверить факты. Может быть, там не все так страшно».
Согласно данным из открытых источников, в школе недавно сменился директор — прежний руководитель Людмила Ершова теперь занимает кресло руководителя районного управления образования, а директором школы стала Оксана Щукина. По странному стечению обстоятельств, такую же фамилию носит глава Ярковского района.
Оксана Щукина по телефону сообщила корреспонденту «URA.RU», что родители сами захотели перекрасить школу. «Никого вообще не заставляла, никого, — заявила директор. — Ни в красный, ни в зеленый. Мы красим, учителя, приходят родители, но родители те, которые сами вызвались. Добровольно. Я не скрываю, да, красим, я сама крашу», — сообщила она.
На вопрос, почему не была нанята бригада маляров, а подряд на ремонт не был выставлен через госзакупки, Оксана Щукина заявила: «Объемы не те, чтобы нанимать. Я считаю, самое главное, я с родителей ни рубля не собрала», — сообщила она.
По словам Оксаны Щукиной, предложения «изменить внешнюю среду» в школе прозвучали от родителей на собраниях.
«Она (школа-прим.ред.) какая-то серая, ребятишкам не нравится. Были созданы родителями проекты изменения школы — одна рекреация посвящена правилам дорожного движения, вторая — музей школьный, третья — как ботанический сад. (…) Но никто с работы никого не срывал, родители сами приходили».
В управлении образования Ярковского района корреспонденту «URA.RU» пообещали проверить факты и разобраться в ситуации. «Красили в рабочее время? Это однозначно могут только добровольцы, — сообщила корреспонденту „URA.RU“ главный специалист управления Ирина Попова. — Я доложу руководителю, вызовем директора школы и переговорим с ней».
В областном департаменте образования корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пока депутатского запроса по поводу Ярковской школы не получили. Редакция направила чиновникам письменный запрос, в департаменте пообещали разобраться в ситуации и дать ответ в короткие сроки.