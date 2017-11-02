20:38 02 ноября 2017 0

В Ярковской школе через два месяца после начала учебы решили сделать ремонт Фото: с сайта Ярковской школы

В тюменской школе решили сделать ремонт в осенние каникулы силами родителей учеников. Люди обратились к депутату Тюменской областной думы с просьбой разобраться в ситуации. Сейчас вопрос изучают региональные чиновники.

Речь идет о Ярковской средней школе, где родители в дни осенних каникул красят стены в отделении начальных классов учебного заведения. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» депутат Облдумы от ЛДПР Артем Зайцев, письмо поступило ему в среду, 1 ноября.

Теперь стены должны стать зелеными (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Неделю назад директор указала, что в обязательном порядке родители из каждого класса должны покрасить стены в начальной школе, пока идут каникулы, — говорится в письме (имеется в распоряжении редакции). — Ей не понравился цвет, которым выкрашены стены, и она хочет, чтобы стены были не розовые, а зеленые». В среду родители явились в школу, и выяснилось, что «на один класс приходилось примерно по 10 погонных метров стены. В результате всю школу красили родители по несколько часов, хотя каждый имеет свое место работы».

Артем Зайцев заверил, что намерен разобраться в ситуации, и уже направил запрос в региональный департамент образования. «Если эти факты имеют место быть, то директор школы просто подставляет департамент образования. В последние годы сам департамент заявляет, что родители не должны заниматься финансированием получения знаний в школах.

Понятно, что есть субботники в школе, трудотерапия направлена и на учеников, и на родителей — но когда массово всех загоняют на покраску коридоров в школе, тем более прошло всего два месяца с начала учебного года, возникает вопрос, а летом-то что там делали, в этой школе? Школа уже должна быть готова, какие могут быть покрасочные работы?

Но в первую очередь надо проверить факты. Может быть, там не все так страшно».

Согласно данным из открытых источников, в школе недавно сменился директор — прежний руководитель Людмила Ершова теперь занимает кресло руководителя районного управления образования, а директором школы стала Оксана Щукина. По странному стечению обстоятельств, такую же фамилию носит глава Ярковского района.

Фото: скан письма

Оксана Щукина по телефону сообщила корреспонденту «URA.RU», что родители сами захотели перекрасить школу. «Никого вообще не заставляла, никого, — заявила директор. — Ни в красный, ни в зеленый. Мы красим, учителя, приходят родители, но родители те, которые сами вызвались. Добровольно. Я не скрываю, да, красим, я сама крашу», — сообщила она.

На вопрос, почему не была нанята бригада маляров, а подряд на ремонт не был выставлен через госзакупки, Оксана Щукина заявила: «Объемы не те, чтобы нанимать. Я считаю, самое главное, я с родителей ни рубля не собрала», — сообщила она.

По словам Оксаны Щукиной, предложения «изменить внешнюю среду» в школе прозвучали от родителей на собраниях.

«Она (школа-прим.ред.) какая-то серая, ребятишкам не нравится. Были созданы родителями проекты изменения школы — одна рекреация посвящена правилам дорожного движения, вторая — музей школьный, третья — как ботанический сад. (…) Но никто с работы никого не срывал, родители сами приходили».

В управлении образования Ярковского района корреспонденту «URA.RU» пообещали проверить факты и разобраться в ситуации. «Красили в рабочее время? Это однозначно могут только добровольцы, — сообщила корреспонденту „URA.RU“ главный специалист управления Ирина Попова. — Я доложу руководителю, вызовем директора школы и переговорим с ней».

В областном департаменте образования корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пока депутатского запроса по поводу Ярковской школы не получили. Редакция направила чиновникам письменный запрос, в департаменте пообещали разобраться в ситуации и дать ответ в короткие сроки.