15:29 07 ноября 2017 0

Бывшие сотрудники компании требовали выплаты долгов по зарплатам и проверки в компании Фото предоставленно очевидцами

Десятки людей вышли на митинг против беспредела в компании «Роснефтегаз» предпринимателя Олега Ситникова в Новом Уренгое. Организаторы отмечают, что многие пострадавшие от деятельности компании не пришли, потому что боятся преследований со стороны бывшего работодателя. Те, кто нашел в себе смелость, все равно стояли и прятали лица за плакатами, — рассказали «URA.RU» очевидцы.

«Не выплачивают заработную плату, нарушают экологию. А вообще, если в целом говорить, у компании достаточно хитрые финансовые схемы, много в СМИ уже об этом писалось — о компаниях-однодневках. В конечном счете не выплачиваются налоги», — отметил организатор митинга, представившийся Андреем.

Всего на митинг собралось чуть более 30 человек. Почти все они бывшие работники компании. На митинг пришли не только жители Нового Уренгоя, приехали люди из Надыма, Ноябрьска и даже из Тюмени.

Поддержать митингующих приехали активисты из Коротчаево, которые недавно требовали остановить экологический беспредел и провести проверку на одной из баз «Роснефтегаза», где обнаружили несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов масштабные разливы мазута и даже животных, увязших и погибших в масляных пятнах.

Участники митинга против беспредела «Роснефтегаза» прячут лица за плакатами Фото предоставленно очевидцами

«Хватит использовать тружеников в своих интересах», «Ситников, отдай нам наши деньги», «Черный нал оставь себе! Требуем честной зарплаты!», «Мои дети хотят есть!» — гласили надписи на плакатах митингующих, пришедших к офису компании.

Всего же у недовольных людей было три четких требования. Они настаивали на выплате долгов по зарплатам, проведении полномасштабной проверки деятельности компании «Роснефтегаз» и призывали всех пострадавших не бояться и говорить открыто о том, как в компании нарушали их права.

К слову, в самой компании в этот день никого не было. Зная о грядущем митинге, здесь объявили выходной день. Сам бизнесмен Олег Ситников, по неофициальным данным, уехал из Нового Уренгоя. Тем не менее одна представительница компании на митинге присутствовала. По сообщениям очевидцев, она утверждала, что все подстроено и куплено и весь митинг — это провокация.