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18 ноября 2017
17 ноября 2017
10:00  18 ноября 2017 0

Много о пенсиях, «тюремный халифат» и Россия без Олимпиады. Главное за неделю на «URA.RU»

Встреча олимпийцев в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, олимпиада, воздушные шарики, кольца, рапопорт леонид, олимпийские игры
Так встречали олимпийцев в 2016 году. В следующему году, возможно, встречать будет некогоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Наступила суббота, и мы собрали для вас главное за неделю. Вот чем жил Урал и вся Россия последние семь дней.

На этой неделе WADA — международное антидопинговое агентство — приняло судьбоносное решение. Оно вновь приостановило деятельность РУСАДА, то есть российского антидопингового агентства. А это значит, что на зимних Олимпийских Играх, вероятно, наших спортсменов не будет. И сразу же телеканалы отреагировали заявлением, что Олимпиаду они показывать в таком случае не будет. Конечно же, все говорят, что это политика.

Пенсионный фонд России может пролоббировать идею компенсации дефицита трудоспособного населения пенсионерами и инвалидами. И становится тревожно: огромное количество россиян тогда вообще никогда не доживет до пенсии.

Тема пенсий была актуальна всю неделю. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин и вовсе заявил, мол, у страны нет на них денег уже сейчас. Эксперты говорят, что правительству придется прислушаться к нему и провести ряд непопулярных реформ — например, повысить пенсионный возраст.

Ну и чтобы совсем добить пенсионеров. Бывший свердловский губернатор Эдуард Россель (которому и самому уже 80 лет) придумал отправлять стариков в пансионаты. Его поддержали в Екатеринбурге — местный депутат уже отправил свою престарелую мать в приют, и доволен этим.

Югорские колонии становятся рассадниками радикальных идей ислама. «Тюремный халифат» пришел в повседневность заключенных, в религию обращают прямо в СИЗО. На свободу могут выйти не только с чистой совестью, но и членами ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

И последние новости из криминального мира. Лидером воров в законе становится «законник», отсидевший в уральской тюрьме. Он заручился поддержкой целой коалиции гангстеров и собирается бросить вызов другому «авторитету». Мы разобрались, что происходит.

Недавно умерли сразу два известных человека — юморист и писатель Михаил Задорнов и телеведущий Борис Ноткин. Обе смерти объединяет причина — неизлечимая болезнь. Задорнов боролся с ней до последнего вздоха, а Ноткин устал от борьбы и покончил жизнь самоубийством. С подобными проблемами ежегодно сталкиваются тысячи россиян, и это заново поднимает вопрос — почему бы и не разрешить в России эвтаназию.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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