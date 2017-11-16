80-летний Эдуард Россель придумал отправлять стариков в пансионаты

18:45 16 ноября 2017 0

Экс-губернатор предложил помещать стариков в специализированные приюты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший губернатор, а ныне член Совета Федерации от Свердловской области, 80-летний Эдуард Россель предложил отправлять пожилых россиян в специальные пансионаты. Эту инициативу он высказал, общаясь с журналистами в ходе брифинга во время XII международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен», проходящей в Екатеринбурге.

Экс-губернатор высказал свой взгляд на развитие экономики региона и России — касательно процессов автоматизации и роботизации, миграционной политики и пр., предложив целый ряд мер по подъему экономики — например, возрождать сельское хозяйство («мы можем кормить полмира!»). Одна из прозвучавших идей — помещать стариков в специализированные приюты.

Россель выступил на экономическом форуме с необычной инициативой Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Социальный вопрос — забота о старшем поколении — у нас не решен вообще, — заявил Эдуард Россель. — Во всем мире строятся профилактории, когда старшее поколение оставляет молодым квартиры и уезжает туда. Ты живешь там, если можешь ехать на машине — ездишь в магазины, к детям, внукам, но вечером возвращаешься туда. У нас в стране традиция больших семей распалась, и старшее поколение стало помехой для молодого: молодые стараются уйти в самостоятельную жизнь, а пожилые остаются доживать. Это колоссальная проблема!»

В кулуарах форума идею Росселя неожиданно поддержал депутат екатеринбургской городской думы Дмитрий Головин. «Кто-то должен наконец плюнуть на бабушек и детей, — заявил он корреспонденту „URA.RU“. — У нас любят играть на этой теме, чуть что — „Кто позаботится о бабушках, о детях?“ О бабушках должны заботиться их дети, а о детях — родители. Все! Лишь о тех, о ком не озаботились, должно заботиться государство».

Депутат поделился и своим личным опытом: недавно он поместил свою престарелую мать в один из екатеринбургских коммерческих приютов для пожилых людей, расположенный в частном доме в поселке Широкая речка.

«Сперва было страшно, а сейчас радуемся, — говорит Головин. — Раньше жена брата каждое утро за ней убирала, потом шла на работу, вечером снова к ней — это было очень напряжно. А теперь мы просто платим деньги, а убирают за ней специально нанятые люди.

И содержание там лучше: у нас она целый день была одна в квартире, а там — круглосуточный пригляд».

Дмитрий Головин рассказал о своем личном опыте, как пристроить пожилого человека в приют Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

По словам Головина, его семье это обходится в 600 рублей в сутки — чуть больше 18 тысяч в месяц. «Считаю, любая работающая семья может наскрести двадцатку, чтобы ухаживали за пожилым, — говорит он. — У нас кричат, что средняя зарплата в Свердловской области — 39 тысяч рублей. 39 + 39 получается 78, минус двадцать — это 58 тысяч. Если скажут, что на эти деньги невозможно прожить, не поверю никогда». По мнению депутата, все-таки лучше, чтобы бремя по уходу за стариками несли профессионалы. «Раньше сиделок приходилось нанимать — сегодня бизнес наконец-то взял это на себя».

Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» проходит с 16 по 18 ноября 2017 года в Екатеринбурге. Ее проводят журнал «Эксперт» и Уральский федеральный университет. Специальными гостями и спикерами форума стали сенатор Эдуард Россель, свердловский вице-губернатор Александр Высокинский, профессор Высшей школы экономики и научный сотрудник Центра социально-экономических исследований в Варшаве Марек Домбровски, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, экономист, зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев, директор Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин. Центральная тема конференции 2017 года — как ускорить экономический рост регионов?