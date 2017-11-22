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Главные новости Курганской области
13:01  22 ноября 2017 0

В Зауралье три сотни детей заболели после общения с котятами

Аварийный дом по ул. Гастелло 55. Тюмень., котенок
Санитарные врачи советуют запрещать детям гладить уличных животныхФото: Марина Шарапова © URA.RU

В Зауралье за 10 месяцев 2017 года 390 человек заразились микроспорозом или стригущим лишаем, сообщает управление Роспотребнадзора по Курганской области. В 323 случаях заболевшие — дети до 17 лет.

В ведомстве «URA.RU» также уточнили, что эти цифры выше, чем за аналогичный период прошлого года, однако соответствуют средним многолетним показателям. «Полная картина пока неясна, делать выводы можно будет по итогам года, когда станет известно количество заболевших в ноябре и декабре», — сказала пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Микроспороз — болезнь, поражающая кожу и волосы, ее вызывают различные виды грибка Microsporum. Как поясняют санврачи, заражение происходит через проникновение в организм гриба Microsporum ferrugineum при контакте с больными людьми или предметами, на которых есть возбудитель. Microsporum Canis переносят животные, в 85% случаев — кошки и котята. Симптомами заболевания у человека являются обламывание волос на отдельных участках головы, а также появление зудящих пятен на лице, шее и руках.

Чтобы избежать заражения, специалисты советуют не разрешать детям общаться с бездомными животными, после контакта даже с домашним питомцем мыть руки. Если ребенок все же заразился, его следует показать врачу, временно прекратить посещение школы и детского сада, выдать больному индивидуальные предметы гигиены.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Зауралье мужчина заразился смертельно опасной болезнью, съев барсука.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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