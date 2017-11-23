Дефицит бюджета Курганской области уменьшился благодаря собственным доходам региона и дотациям из федерального центра. Новые параметры бюджета 2017 года утвердили на внеочередном заседании правительства Зауралья в четверг, 23 ноября, передает корреспондент «URA.RU».
Начальник областного финансового управления Елена Лукашук доложила, что область получила дотацию на сбалансированность бюджета в размере 559 млн рублей; кроме того, удалось получить дополнительные собственные доходы в размере 550 млн рублей. Это позволит сократить запланированный объем приватизации областного имущества на 1,1 млн рублей.
Итоговые параметры бюджета составили: доходы — 36,6 млрд рублей, расходы — 40,3 млрд. рублей. Дефицит бюджета области — 3,4 млрд рублей.
Елена Лукашук также отметила, что на 164 млн рублей увеличится объем дотаций муниципалитетам региона. Общая сумма составит 864 млн рублей. В новой редакции бюджета, кроме того, учитывается полученный в 2017 году бюджетный транш в 2,7 млрд рублей, предназначенный на замещение коммерческих кредитов.