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Главные новости Курганской области
09:56  23 ноября 2017 0

Бюджет Зауралья стал менее дефицитным — за счет дотаций и собственных доходов

Заседание Курганской областной Думы. Курган, лукашук елена
Елена Лукашук доложила о новых параметрах бюджетаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дефицит бюджета Курганской области уменьшился благодаря собственным доходам региона и дотациям из федерального центра. Новые параметры бюджета 2017 года утвердили на внеочередном заседании правительства Зауралья в четверг, 23 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

Начальник областного финансового управления Елена Лукашук доложила, что область получила дотацию на сбалансированность бюджета в размере 559 млн рублей; кроме того, удалось получить дополнительные собственные доходы в размере 550 млн рублей. Это позволит сократить запланированный объем приватизации областного имущества на 1,1 млн рублей.

Итоговые параметры бюджета составили: доходы — 36,6 млрд рублей, расходы — 40,3 млрд. рублей. Дефицит бюджета области — 3,4 млрд рублей.

Елена Лукашук также отметила, что на 164 млн рублей увеличится объем дотаций муниципалитетам региона. Общая сумма составит 864 млн рублей. В новой редакции бюджета, кроме того, учитывается полученный в 2017 году бюджетный транш в 2,7 млрд рублей, предназначенный на замещение коммерческих кредитов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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