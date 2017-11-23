Одна из покупательниц скандальной фирмы «Лаура», из-за которой женщины в Кургане выходят на митинги, получит крупную сумму денег. Такое решение принял курганский суд на основании заключения о токсичности проданной женщине косметики, сообщает пресс-служба зауральского управления Роспотребнадзора.
Суд принял решение о расторжении договора купли-продажи набора косметики в кредит. ООО «ПромВест» (фирма-правопреемник ООО «Лаура») должно выплатить клиентке 131 611 рублей. В эту сумму вошли деньги, уплаченные по кредиту, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Кроме того, фирме присуждено перечислить в счет исполнения кредитных обязательств банку 40 323 рублей.
Физико-химическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, возбужденного курганским следственным управлением показала, что косметические средства фирмы Solimer являются токсичными, причем восемь из десяти образцов обладали высокой токсичностью.
В октябре 2017 года Следственный комитет объявил, что ищет потерпевших от рук горе-косметологов. К тому моменту было известно о 122 пострадавших. Адвокат Елена Камшилова, которая представляла интересы женщин, купивших косметику, заявила «URA.RU», что сейчас «Лаурой» не занимается. «Гражданские дела все закончились, а уголовное приняло вялотекущий характер», — отметила правозащитница. Она предположила, что в Кургане ждут, чем закончатся аналогичные уголовные дела в европейской части России.
Первый в Кургане митинг против салона «Лаура» экс-клиентки провели в мае 2016 года. В августе стало известно о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако, несмотря на это, фирма работала почти до октября 2016 года. Учредителем фирмы являлся Сергей Сбродов (он же директор «Лауры»). В ноябре 2016 года в одном из офисов фирмы было найдено тело бывшего сотрудника «Лауры». По версии следствия, он покончил с собой.