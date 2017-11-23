{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Курганской области
11:26  23 ноября 2017 0

Жительнице Кургана вернули крупную сумму за токсичную косметику. Но пострадавших — сотни

Митинг Справедливая Россия Курган, лаура
Обманутые женщины вышли на митингФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Одна из покупательниц скандальной фирмы «Лаура», из-за которой женщины в Кургане выходят на митинги, получит крупную сумму денег. Такое решение принял курганский суд на основании заключения о токсичности проданной женщине косметики, сообщает пресс-служба зауральского управления Роспотребнадзора.

Суд принял решение о расторжении договора купли-продажи набора косметики в кредит. ООО «ПромВест» (фирма-правопреемник ООО «Лаура») должно выплатить клиентке 131 611 рублей. В эту сумму вошли деньги, уплаченные по кредиту, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Кроме того, фирме присуждено перечислить в счет исполнения кредитных обязательств банку 40 323 рублей.

Физико-химическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, возбужденного курганским следственным управлением показала, что косметические средства фирмы Solimer являются токсичными, причем восемь из десяти образцов обладали высокой токсичностью.

В октябре 2017 года Следственный комитет объявил, что ищет потерпевших от рук горе-косметологов. К тому моменту было известно о 122 пострадавших. Адвокат Елена Камшилова, которая представляла интересы женщин, купивших косметику, заявила «URA.RU», что сейчас «Лаурой» не занимается. «Гражданские дела все закончились, а уголовное приняло вялотекущий характер», — отметила правозащитница. Она предположила, что в Кургане ждут, чем закончатся аналогичные уголовные дела в европейской части России.

Первый в Кургане митинг против салона «Лаура» экс-клиентки провели в мае 2016 года. В августе стало известно о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако, несмотря на это, фирма работала почти до октября 2016 года. Учредителем фирмы являлся Сергей Сбродов (он же директор «Лауры»). В ноябре 2016 года в одном из офисов фирмы было найдено тело бывшего сотрудника «Лауры». По версии следствия, он покончил с собой.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров