В Кургане продолжается расследование уголовного дела против сотрудников ООО «Лаура» по статье «мошенничество». Пострадавшими признаны 122 человека, которым навязали дорогостоящие чемоданчики косметики в кредит. Следствие ищет новых жертв продавцов «чудо-косметики», сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
Пострадавших просят обратиться в следственную часть СУ УМВД Зауралья, к следователю Вагину В. А., по телефону в городе Кургане 77-53-03 либо к следователю УМВД России по Кургану Кузмауль В. А. по телефону 49-57-38.
Организация работала в Кургане несколько лет под разными названиями: «Дешели», «Лаура», «Салон красоты и здоровья». Женщин по телефону настойчиво приглашали в салон на бесплатную процедуру по уходу за лицом, в результате доверчивые пенсионерки и домохозяйки оказывались обладательницами чемоданчиков косметики и кредита в 60-70 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено в июле 2016 года, через месяц фирма закрылась. Позже в рамках расследования уголовного дела по заявлениям других потерпевших в Москве была проведена экспертиза товара «Лауры» — косметики Soleimer. Эксперты обнаружили во всех десяти образцах кремов токсичные и сильно токсичные вещества. Таким образом, косметика признана не соответствующей требованиям технического регламента по показателю «общетоксикологическое действие».
Однако до сих пор только одной обманутой клиентке «Лауры» удалось избавиться от навязанного кредита. «В июле 2017 года жительница Кургана выиграла иск с помощью Роспотребнадзора. Непогашенный долг (более 40 тысяч рублей) с нее сняли, деньги банку должна выплатить „Лаура“. Однако еще не было областного суда, который ранее отказал нескольким пострадавшим покупательницам в расторжении договора купли-продажи», — сообщила «URA.RU» адвокат Елена Камшилова.
По ее мнению, Роспотребнадзору следовало вмешаться в ситуацию еще в 2016 году, чтобы защитить обманутых покупателей.