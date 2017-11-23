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Главные новости Тюменской области
14:06  23 ноября 2017 0

Тюменский губернатор восхищен тюменскими врачами, которые 10 часов боролись за жизнь малыша из Москвы

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева. Тюмень, якушев владимир
Владимир Якушев: «Успехи не свалились на нас с небес»Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюмень становится медицинским центром национального значения. Об этом на расширенном заседании Тюменской областной думы заявил губернатор Владимир Якушев, выступая с ежегодным посланием депутатам. Глава региона рассказал историю шестилетнего мальчика, которого из Москвы направили на операцию в Тюмень.

«На всю страну прогремела история шестилетнего мальчика Семена из Москвы. В июле этого года столичные врачи, обнаружив у него гигантскую опухоль, направили Семена именно к нам, в Тюменский федеральный центр нейрохирургии. Доктор Суфианов провел уникальную десятичасовую операцию, — рассказал глава региона. — Детская жизнь спасена, у Семена все хорошо».

Уникальным событием назвал Якушев начало строительства в Тюмени многопрофильного центра по оказанию полного спектра акушерской и педиатрической медицинской помощи. «Огромный и очень важный инвестиционный проект объемом в три с половиной миллиарда рублей (это больше иного завода) реализует группа компаний „Мать и дитя“ при поддержке правительства области», — пояснил губернатор. Кроме того, отметил он, строится новый филиал поликлиники в Малом Тараскуле, корпус городской поликлиники №17, проведен ремонт в ишимской поликлинике, в Тобольском районе появились новые фельдшерско-акушерские пункты.

«Может быть, главный успех то, что Тюмень действительно становится медицинским центром национального значения», — подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор отметил, что успехи, которых достиг регион, появились не на пустом месте, «не свалились на нас с небес и не случились в силу простой инерции». «Успех всегда следствие принятого в свое время решения», — заявил глава региона.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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