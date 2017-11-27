В Курганской области отделения «Почты России» оборудуют видеокамерами и системами контроля очереди, которые позволят вычислять среднее время обслуживания и ожидания клиентов. Такими планами поделился сегодня, 27 ноября, директор макрорегионального центра «Урал» ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселев, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Курганской области.
На рабочей встрече с первым заместителям главы региона Виктором Сухневым также прозвучало намерение открыть в области «отделения будущего» с зонами самообслуживания. Кроме того, по словам Дмитрия Киселева, увеличится оплата труда работников основных подразделений почтамтов.
Как отмечает Киселев, в этом году в Уральском федеральном округе на 20-30% выросло количество международных посылок. Присутствовавший на встрече директор областного департамента промышленности, транспорта связи и энергетики Курганской области Александр Константинов предложил использовать возможности аэропорта Кургана для усовершенствования системы логистики «Почты России». Также поступило предложение о включении региона в перечень пилотных субъектов РФ, где специальные организации могут переводить автомобили почтовой службы на газомоторное топливо.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в зауральском поселке жители скинулись на дрова замерзающим сотрудникам «Почты России».