В Тюмени презентовали электрическую альтернативу такси. ФОТО

20:37 27 ноября 2017 0

Электробусы усовершенствуют систему общественного транспорта, считают в мэрии Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

В Тюмени презентовали первый в городе электробус, который будет курсировать между автовокзалом и аэропортом Рощино. В мэрии новый вид транспорта назвали альтернативой такси. В первую поездку на электробусе, состоявшуюся 27 ноября, отправились глава администрации Александр Моор, депутаты городской думы, общественники и энергетики.

Александр Моор считает, что от эффективной работы городского пассажирского транспорта зависит комфортное проживание граждан. Он отметил, что, несмотря на отличные оценки работы общественного транспорта города, нужно совершенствовать эту систему и использовать современную технику, в частности электробусы. «Мы приобрели первый такой транспорт для города, будем его эксплуатировать и определимся с дальнейшими перспективами развития в этом направлении», — цитирует главу администрации РБК Тюмень.

В рамках мероприятия также был презентован проект по возведению нескольких зарядных станций для электротранспорта Тюмени. Совместно с мэрией эту задачу будут решать энергетики ПАО «СУЭНКО», они уже подписали соглашение о сотрудничестве в данном направлении. Директор предприятия Данил Анучин рассказал, что на сегодня в городе установлена одна станция заправки для электробуса, этой зимой будет установлена вторая. «Электробус сможет полностью зарядиться от этой станции за 30 минут. Этих двух мощных станций хватит, чтобы электробус без сбоев работал в зимнее время в самом активном режиме», — рассказал Данил Анучин.

Также компания закупила еще три станции, которые заряжают все типы автомобилей. В первую очередь они будут работать для зарядки электромобилей оперативно-выездных бригад СУЭНКО, но Анучин заявил, что планируется сделать их доступными и для частных автовладельцев. При этом энергетики рассчитывают на локализацию производства такого оборудования.

При реализации проекта энергетики столкнулись с несколькими проблемами. Первая касается законодательства: отсутствуют правовые нормы обеспечения публичного доступа к зарядным станциям, правила конкуренции в бизнесе по зарядке электромобилей и механизм ценообразования. Вторая — отсутствие в России универсальных «розеток», которые бы подходили для всех видов электротранспорта. Эти вопросы сейчас решаются, отметил директор СУЭНКО.

На презентации электробуса также рассказали об изменениях, касающихся оплаты проезда в общественном транспорте в 2018 году. Стоимость билета будет ниже при безналичной оплате, уточнил замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Ташланов. Отмечается, что в данный момент с картами различных платежных систем работает почти половина городских автобусов. Ташланов говорит о полном уходе от наличной оплаты проезда через кондуктора в будущем. «Видеонаблюдение в транспорте позволить считать пассажиропоток, избегать краж и разбирать спорные ситуации в работе линейного персонала», — рассказал он.