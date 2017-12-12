{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
09:00  12 декабря 2017 1

Элитное жилье Мутко, суд с «Уральскими пельменями», обнаженная Санса Старк. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Глава города Евгений Тефтелев проверяет ход весенней уборки города. Челябинск, дорожные знаки, ремонт дороги
Выучили все знаки ПДД? Грядет новая реформа, которая введет множество новых обозначений.Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 12 декабря. И вот главное за ночь:

У президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и его семьи нашли элитную недвижимость. Шикарные пентхаусы и земли стоят почти миллиард рублей.

В ПДД — масштабная реформа, впервые за 40 лет. Вводится множество новых дорожных знаков и национальный стандарт.

Эксперты рассказали, в каких видах спорта атлеты принимают допинги подобно «коктейлю Родченкова» и как это ударит по обществу (вплоть до отказа от лекарств).

Сегодня суд с «Уральскими пельменями», на котором экс-глава команды КВН Сергей Нетиевский и ее нынешнее руководство озвучат суммы, ставшие предметом спора. Обиженная сторона утверждает, что деньги выводились из компании в виде займов актерам.

Екатеринбург избавится от улиц, названных в честь коммунистов. «URA.RU» выяснило, нужно ли менять ради этого паспорта.

Санса Старк из «Игры престолов» снялась обнаженной ради новых «Людей Икс». Огненные фото.

Кстати, сегодня страна празднует День Конституции Российской Федерации. С праздником вас!

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров