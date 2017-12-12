Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Сегодня 12 декабря. И вот главное за ночь:
У президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и его семьи нашли элитную недвижимость. Шикарные пентхаусы и земли стоят почти миллиард рублей.
В ПДД — масштабная реформа, впервые за 40 лет. Вводится множество новых дорожных знаков и национальный стандарт.
Эксперты рассказали, в каких видах спорта атлеты принимают допинги подобно «коктейлю Родченкова» и как это ударит по обществу (вплоть до отказа от лекарств).
Сегодня суд с «Уральскими пельменями», на котором экс-глава команды КВН Сергей Нетиевский и ее нынешнее руководство озвучат суммы, ставшие предметом спора. Обиженная сторона утверждает, что деньги выводились из компании в виде займов актерам.
Екатеринбург избавится от улиц, названных в честь коммунистов. «URA.RU» выяснило, нужно ли менять ради этого паспорта.
Санса Старк из «Игры престолов» снялась обнаженной ради новых «Людей Икс». Огненные фото.
Кстати, сегодня страна празднует День Конституции Российской Федерации. С праздником вас!