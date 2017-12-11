13 декабря состоится заседание комиссии администрации Екатеринбурга по топонимике, на котором будет поднят вопрос о необходимости переименования ряда городских улиц, носящих имена известных коммунистов-революционеров.
Как пояснил «URA.RU» председатель комиссии, депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин, ранее этот вопрос обсуждался в рамках проходившего в мегаполисе всероссийского форума «Города России 2030: перекрестки возможностей». Участвовавшие в дискуссии представители общественности, власти и РПЦ высказали различные мнения. Некоторые из них были убеждены, что единожды данное улицам наименование не должно меняться в дальнейшем. Другие оставляли за органами местной власти право менять названия в директивном порядке. Третьи убеждали, что перед принятием подобных решений в обязательном порядке нужно советоваться с горожанами.
Дмитрий Сергин допустил, что улицы, носящие фамилии лиц, причастных к убийствам, террору и другим актам насилия, действительно могут сменить названия. Но заявил, что перед этим нужно решить целый комплекс проблем и предпринять ряд шагов. В частности, городские нормативные акты обязывают чиновников проводить опрос жителей улицы перед ее переименованием. «С точки зрения законодательства это прерогатива органов местного самоуправления. Но мы в свое время приняли внутренний регламент, согласно которому мнение людей нужно спрашивать обязательно», — пояснил депутат.
Сергин также призвал продумать механизм, упрощающий процедуру замены документов жителям переименованных улиц: «Необходимо наладить межведомственное взаимодействие по этому вопросу. В частности, чтобы всем жителям не пришлось в массовом порядке менять штампы в своих паспортах. Чтобы они делали это в текущем порядке. Например, при замене паспортов, внесении в них фамилий детей и других действиях с этим документом», — отметил председатель комиссии.
Как ранее сообщало «URA.RU», представители областных властей обсуждают инициативу о проведении в день выборов президента РФ референдума о переименовании Свердловской области.