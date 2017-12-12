21:00 12 декабря 2017 0

Не все екатеринбуржцы готовы посмотреть ЧМ 2018 за 11 млн рублей даже вскладчину Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 12 декабря, и вот главные новости за день:

Глава ФСБ Александр Бортников официально объявил о том, что резня, произошедшая в ХМАО в августе этого года, является терактом.

На Урале план по переименованию Свердловской области одновременно с выборами президента РФ провалился. Узнайте, почему срывается референдум.

Недопуск сборной России на Олимпиаду-2018 привел к тому, что про вице-премьера Виталия Мутко все чаще пишут в СМИ с намеком на отставку. Откуда это пошло и чем в итоге закончится история — в материале «URA.RU».

Свердловские бизнесмены отказываются покупать места на ЧМ-2018 в Екатеринбурге за 11 миллионов рублей. Слишком дорого.

Шутка про проститутку из Ингушетии в популярном шоу на ТНТ едва не переросла в межнациональный конфликт. Каналу пришлось извиниться, хотя можно было этого и не делать.

Чиновник из челябинского правительства поделился в Facebook ВИДЕОрецептом самогона. Он утверждает, что ролик не его, а друга.