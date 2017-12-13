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Главные новости Курганской области
11:17  13 декабря 2017 0

В Кургане приставы взыскали со скандального застройщика почти 15 млн рублей долгов по зарплате

Дольщики СМУ КПД Курган, сму кпд, дольщики
Павел Жданов расплатился с работниками после ареста имущества СМУ КПДФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судебные приставы взыскали с компании «СМУ КПД» почти 16 млн рублей в счет долга по заработной плате. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

Всего в службе находилось 143 исполнительных производства в отношении застройщика о взыскании 15 млн. 927 тыс. рублей долга по зарплате. Приставы привлекали руководство фирмы к административной ответственности, также в отношении директора Павла Жданова было возбуждено два уголовных дела — по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) и ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Был также наложен арест на расчетные счета и имущество — несколько объектов недвижимости, семь земельных участков, пять легковых и два грузовых автомобиля. Только после этих мер задолженность была взыскана в полном объеме.

Курган в последние годы сотрясают скандалы, связанные с дольщиками «СМУ КПД». Застройщик не смог сдать вовремя несколько жилых комплексов, из-за чего дольщики выходили на митинги и пикеты. Помимо этого, дольщик не выполнил обязательство по строительству участка канализации в микрорайоне Заозерный

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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