В Зауралье пошли наперекор Минфину, чтобы помочь ветеранам

20:09 13 декабря 2017 0

Вера Демина рассказала о законопроекте по выплате 100 тысяч рублей на капремонт участникам и инвалидам войны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предложили давать единовременную выплату в сумме 100 тысяч рублей на проведение капитального ремонта жилого помещения. Проект закона обсудили депутаты областной думы на комитете по социальной политике, передает корреспондент «URA.RU».

Как пояснила начальник управления соцзащиты области Вера Демина, выплата будет производиться из областного бюджета, но есть ряд обязательных условий получения субсидии. На помощь можно рассчитывать, если ранее ветерану не предоставлялось жилое помещение в рамках закона «О ветеранах»; если ветеран является собственником жилья не менее пяти лет и у него нет иного жилого помещения; если он постоянно проживает в этом помещении и есть заключение о необходимости проведения капремонта. В бюджете 2017 года на эту субсидию было предусмотрено 500 тысяч рублей, на 2018 год запланирована такая же сумма. Если закон будет принят, выплату смогут получить десять ветеранов.

Депутаты считают законопроект важным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Законопроект был одобрен правительством области еще в апреле этого года и направлен на согласование в Минфин, в ноябре было получено отрицательное заключение, — доложила Демина. — Но учитывая, что это было поручение президента РФ, мы выносим законопроект на рассмотрение Курганской областной думы».

Ранее чиновники заявили депутатам, что теперь все законопроекты направляют на согласование в Минфин. Министерство уже «зарубило» социальные стипендии учащимся (выплаты могут получать только студенты из малоимущих семей).

Депутаты поинтересовались, почему так мало средств было предусмотрено для ветеранов. «Пока закон не принят, официально проводить обследование помещений, в которых проживают ветераны, нецелесообразно, — пояснила Демина. — Несколько лет назад мы проводили обследование жилья тружеников тыла, рассчитывая на то, что на федеральном уровне должны были принять соответствующие нормативно-правовые акты. Но, к сожалению, такие акты не были приняты, а наши труженики тыла до сих пор ждут капремонта».

Комитет одобрил законопроект и направил его в областную думу для рассмотрения в первом чтении.

Курганская область имеет госдолг 16,6 млрд рублей (это почти 90% от собственных доходов региона) и дефицит бюджета почти 3,5 млрд рублей. По требованию Минфина, в регионе отменили все «лишние» льготы, не предусмотренные федеральным законодательством. Наибольшее недовольство и волнение в Зауралье вызвала замена льготы на оплату услуг ЖКХ сельским учителям на фиксированную выплату в 1200 рублей.