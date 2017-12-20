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20 декабря 2017
19 декабря 2017
07:29  20 декабря 2017 2

Доходы россиян по итогам года существенно упали

Кошель и аварийка, кошелек, деньги
Доходы россиян падают четвертый год подрялФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Росстат отметил снижение реальных доходов россиян в 2017 году на 1,4%. Как отметили в ведомстве, только в ноябре доходы граждан страны снизились на 0,3%.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в ноябре 2017 года снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — в январе—ноябре 2017 года — на 1,4%», — цитирует RT заявление Росстата. В статистическом ведомстве также подчеркнули, что уровень начисленной заработной платы за указанный период вырос на 5,4%.

Отмечается, что предыдущие три года доходы также падали: в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%, добавляет портал «Русская планета».

Как ранее писало «URA.RU», Госдума приняла закон, который повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон будет введен в стране постепенно: в 2018 году МРОТ будет установлен на уровне 9 489 рублей — 85% от прожиточного минимума, а в 2019 году — повышен до прожиточного минимума.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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