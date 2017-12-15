Госдума приняла закон о МРОТ, которого ждали 25 лет

17:14 15 декабря 2017 0

МРОТ будут приравнивать к прожиточному минимуму до 2019 года Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Согласно документу, показатели будут приравниваться в два этапа.

В 2018 году МРОТ будет установлен на уровне 9 489 рублей — 85% от прожиточного минимума. В 2019 году МРОТ будет повышен до прожиточного минимума, сообщает «Национальная служба новостей». Председатель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что споры о необходимости приравнять значения шли около 25 лет.

«URA.RU» ранее писало, что президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить и внести в Госдуму законопроект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума. На сегодняшний день МРОТ в России составляет 7500 рублей.

В марте 2017 года вице-премьер Ольга Голодец анонсировала «серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда». Голодец тогда возмутилась, что множество россиян активно работают и при этом остаются бедными, пишет портал «Подмосковье сегодня».