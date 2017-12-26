Дело курганского фермера, которое удивило Путина, вернули в прокуратуру

16:28 26 декабря 2017 6

Супруги Васильевы надеются, что Евгению удастся избежать судимости Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уголовное дело фермера Евгения Васильева из Лебяжьевского района Курганской области, которого судят за покупку «шпионского» устройства для слежки за теленком, во вторник, 26 декабря, вернули в прокуратуру для доследования. Соответствующее решение суда не оспорила ни одна из сторон, сообщили «URA.RU» в Лебяжьевском районном суде.

39-летнего инвалида третьей группы и отца четверых детей Евгения Васильева хотели привлечь к ответственности за покупку в Китае GPS-трекера для отслеживания местоположения теленка. Фермера обвинили в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации из-за встроенного в устройство микрофона. Сам Васильев признался, что даже точно не знал, каким функционалом обладает трекер.

14 декабря на ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина журналисты рассказали главе государства о случае с фермером. Президент не понял, за что Евгения Васильева привлекли к суду, и пообещал разобраться в ситуации. В этот же день в суде обвинитель ходатайствовал о возвращении дела на доработку. В прокуратуре Курганской области уточнили, что дело вернется в ведомство 26 декабря, если ни одна из сторон не обжалует решение суда. Позже Генпрокуратура РФ заявила о намерении проверить все дела по статье 138.1 УК РФ.

Как уточнила нашему агентству Александра Васильева, жена Евгения, никаких сигналов от правоохранительных органов им пока не поступало. «После последнего судебного заседания с нами никто не связывался, кроме журналистов. Пока ничего не происходит, живем спокойно, но есть ощущение затишья перед бурей», — поделилась она. Александра Васильева добавила, что семья надеется на благополучное разрешение ситуации и верит в это «как в новогоднее чудо».