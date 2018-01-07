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07 января 2018
14:00  07 января 2018 0

Война криминальных авторитетов, «ипотека для бедных», Собчак в инвалидной коляске. Дайджест новостей от «URA.RU»

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новостройка, квартира, новое жилье, ипотека, воздушные шарики, долевое строительство
В России появятся жилищные кредиты под 6%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 7 января, воскресенье. И вот главные новости к этому часу:

В 2018 году Россию ждет война криминальных авторитетов — на свободу выйдут сразу три «вора в законе». Они вряд ли будут претендовать на «трон», который Шакро Молодой оставил Васе Воскресу, но способны серьезно повлиять на расстановку сил в преступном мире.

Наталья Поклонская назвала главные события года. В эксклюзивной беседе она рассказала «URA.RU», как описывала трупы, будучи прокурором, и как это помогает ей в работе депутата. А еще — о «зажратых» москвичах, рэп-баттлах и Диане Шурыгиной.

В 2018 году в России появится новый вид пенсий — перечислять будут по 10 тысяч рублей ежемесячно. Рассказываем, кому достанутся деньги.

Ставку по ипотеке снизят до беспрецедентно низкого уровня. Заемщики смогут экономить до 100 тысяч рублей в год — половину выплат возьмет на себя государство. Но выгодные условия будут доступны не для всех. Например, молодой семье с ребенком из Тюмени, которая второй месяц живет в машине, вряд ли повезет.

Собчак попала в инвалидное кресло. А чуть позже, когда эксперимент закончился, назвала Россию страной «бедных и обездоленных», но «сильных и талантливых людей».

Поклонники высмеяли новый образ Аллы Пугачевой, назвав Примадонну «моложавой рокершей». Увидеть это можно тут.

Кирилл Егоров
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