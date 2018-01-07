С 2018 года в России запустили «ипотеку для бедных»

08:50 07 января 2018 16

Ипотеку в ближайшие пять лет возьмут 8 миллионов человек Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В наступившем году в России появится новая и массовая категория ипотечных заемщиков: жилищные кредиты под 6% станут доступными для семей, где с 1 января появился второй ребенок и последующие дети. Для многих из них ранее ипотека была нереальна как из-за высоких ставок, так и по причине дороговизны необходимых для семей с детьми квартир большой площади.

По расчетам Минстроя, новая программа позволит своим участникам экономить до 100 тыс. рублей в год. Семьи с двумя детьми сократят свои расходы на 300 тыс. рублей (они могут пользоваться сниженной ставкой 3 года), а с тремя и более детьми — на 500 тысяч (им ставка в 6 процентов предоставляется на 5 лет). Еще 450 тысяч рублей от стоимости квартиры можно сэкономить за счет использования материнского капитала, пишет «Российская газета». Таким образом, для многодетных семей сумма экономии от новых мер приближается к миллиону рублей. Кроме того, такие семьи смогут и рефинансировать уже имеющиеся кредиты.

Сегодня средний ежемесячный платеж по ипотеке в России составляет порядка 20 тысяч рублей, то есть адресная помощь государства поможет малоимущим семьям с одним ребенком закрывать до половины финансовой нагрузки от ипотеки. В общей сложности льготной ставкой смогут воспользоваться до 620 тыс. семей. Между тем, отмечают эксперты, банкам придется более серьезно подходить к оценке заемщиков: низкие доходы чреваты существенными рисками для кредитных организаций, тем более с учетом длительного срока, на который берется ипотека.

Как уже сообщало «URA.RU», о запуске в 2018 году программы по субсидированию ипотеки для семей со вторым и третьим ребенком заявил в конце ноября президент Владимир Путин. Также в конце прошедшего года глава министерства экономического развития Максим Орешкин сообщил о рекордном падении ставок по жилищным кредитам, а руководитель Сбербанка Герман Греф предрек дальнейшее их снижение на фоне резко замедлившейся инфляции. В регионах УрФО по итогам года объем кредитов на приобретение жилья вырос практически на треть: челябинцы, свердловчане и курганцы активно покупали как вторичное жилье, так и квартиры в новостройках. В Тюмени риэлторы констатировали новый тренд: предпочтения покупателей склоняются вместо малогабаритных студий к квартирам большей площади.