Песков рассказал, где крестили родителей Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, где крестили родителей Владимира Путина. Вопрос возник из-за путаницы в сообщениях о семье российского лидера.
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, отец Путина был крещен в Симеоновской церкви в Петербурге. Однако, по данным РИА «Новости», оба родителя президента крестились в храме Покрова Пресвятой Богоматери в Тверской области. «В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге — его отца Владимира Спиридоновича», — пояснил Песков в разговоре с ТАСС.
Как писало «URA.RU» ранее, рождественскую ночь Владимир Путин встретил в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге. Во время богослужения он вошел в помещение алтаря и подарил храму икону середины XIX века