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08 января 2018
07 января 2018
22:23  07 января 2018 1

Песков рассказал, где крестили родителей Путина

Госсовет в Нижнем Тагиле, путин владимир
Родителей президента России крестили в разных местахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, где крестили родителей Владимира Путина. Вопрос возник из-за путаницы в сообщениях о семье российского лидера.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, отец Путина был крещен в Симеоновской церкви в Петербурге. Однако, по данным РИА «Новости», оба родителя президента крестились в храме Покрова Пресвятой Богоматери в Тверской области. «В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге — его отца Владимира Спиридоновича», — пояснил Песков в разговоре с ТАСС.

Как писало «URA.RU» ранее, рождественскую ночь Владимир Путин встретил в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге. Во время богослужения он вошел в помещение алтаря и подарил храму икону середины XIX века

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
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